DA LI ZNATE KO SE KRIJE ISPOD MASKE? On je skandal majstor, otac 4 dece, muzičar, biznismen i jedan od najbogatijih ljudi na svetu

On je reper i jedan od najbogatijih muzičara. Njegova muzika i pojava nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. On je otac četvoro dece. On je vikao na Tejlor Svift tokom dodele nagrada. Spavao na stadionu.

foto: Profimedia

Ima svoj brend odeće i obuće. On je milijarder.

On je Kanje Vest, a prošetao je sa ovom maskom po veneciji dan pošto je bio na venčanju poznatog para. Bio je obučen u skroz crno i sve je bio isti poznati brend koji on i njegova, uskoro bivša žena ne skidaju.

foto: Profimedia

Na tom venčanju je izvodio svoje hitove, a obožavatelji kažu da je imao problema s izvođenjem zbog maske na licu koju je nosio i te večeri.

Ono što još uvek opseda njegove fanove je i pitanje da li su se on i Kim razveli, a dok ta informacija ne ugleda svetlo dana, tu su njegove neverovatne odevne kombinacije koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M.)

