NE, NEMOJTE TO DA PUŠTATE! Mirjana Karanović SPREČILA voditelje da emituju snimak njenog plakanja, nastao MUK u studiju! (VIDEO)

Mirjanu Karanović pogodila je smrt kolega, a tokom gostovanja u jednoj emisiji glumica je osvrnula i na negativne komentare koje dobija na račun svojih objava.

Na pitanje kako komentariše negativne komentare na račun svojih objava, glumica je odgovorila:

"Baš me briga."

Naime, Mirjana je pre dve nedelje na Instagramu objavila video u kom plače zbog smrti svojih dragih kolega, a taj snimak je prokomentarisala na sledeći način:

"Svako od nas ima procese tugovanja i kako se suočavamo sa nekim gubicima u životu. Moj emotivan sklop je takav", rekla je glumica, a potom su voditelji zatražili od režije da puste video, na šta je Mirjana insistirala:

"Ne, nemojte da puštate", čvrstog je stava bila glumica i nastavila da priča

"Dugo negiram da se nešto dogodilo, pravim se kao nije bilo, nije se desilo. Postoji neki trenutak kada nekako stigne. Znate kako, vozila sam se tom zemljom, nekom potpuno stranom. Daleko do svega, mojih prijatelja i kuće. Ponavljala sam taj tekst “Petrije”. Bio je taj deo kako ljudi odlaze i kako ih se zaboravljamo. Sve prebolimo i zaboravimo, zato što volimo život. Došli su mi u glavu svi ti ljudi koji su zapravo bili deo mog života… Samo shvatiš da ih više nikada nećeš moći da sretneš i da nećeš moći da kažem “ah, on ili ona su malo zauzeti, videćemo se neki drugi dan”. To su momenti kada čovek shvati. Meni je veoma teško što u poslednje vreme je mnogo ljudi otišlo odjednom. Ne stigneš sa tim da se suočioš i shvatiš to sve. Nisu samo poznati ljudi, već i nepoznati. Neki moji rođaci, prijatelji ", zaključila je Mirjana Karanović u Jutarnjem programu kod Filipa Čukanovića i Marijane Tabaković na Prvoj televiziji.

