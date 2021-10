NAJTUŽNIJA SCENA NA SAHRANI MARKA ŽIVIĆA SVIMA POKIDALA DUŠU: Porodica očiju punih suza jecala i pevala pesmu Jeleni umiru sami

Marko Živić sahranjen je na Novom Groblju u Beogradu. Brojni prijatelji i kolege poslednji put su se oprostili od omiljenog glumca.

foto: Nikola Anđić

Porodica je uz suze i pesmu ispratila Marka Živića na večni počinak. Sestra Nevena je sve vreme plakala i pevala: "Jeleni umiru sami", baš kao i svi prisutni.

foto: Nikola Anđić

- Odlaze ljudi. Sve nas je manje koji se prepoznajemo. Sve nas je manje koji se volimo. Umiru jeleni. Šta raditi kad ode čovek koji ode sa dušom davno ranjene srne. Kako reći zbogom širokom osmehu i vrcave radosti koja nas je opčinjavala. On je hteo samo da sakrije svoj tužan pogled i ranjivost. Ja sad treba da se oprostim od tebe Marko. Moram da kažem da ti negde ideš, a da te mi više nećemo sresti i zagrliti. Kako se to radi?

foto: Nikola Anđić

Koje su to reči? Najrađe bih da ti pokaže koliko sam te voleo. Nisam siguran da sam ti to pokazao kad je bilo vreme. To me sada boli, ali verujem da si ti to znao i osećao. Više od 15 godina smo se preko 200 puta opraštali na sceni. Obojica smo plakali svaki put. Martini je u predstavi "Let iznad kukavičjeg gnezda" davao tašnu Mekmarfiju da ga ne ostavi.

foto: Nikola Anđić

Tu tašnu si mi poklonio za 50. rođendan. Hteo bih da ti sad dam tu tašnu da ne ideš. Voleo bih da ti je dam. Znam da je to nemoguće. Daću ti je jednog dana. Jeleni umiri sami kao i ranjene srce. Ti Marko ostaješ u srcima ljudi koji su imali sreće da te upoznaju i zato će priča o Kruševačkom Petru Panu sa Crvenog krsta dugo živeti. Dobri moj Marko, Martini moj, putuj s toplim osmehom i samo tebi znanom tugom. Nama ostaje da te volimo i čuvamo sećanje na tebe. Neka ti je večna slava i hvala - rekao je Bjela.

foto: Nikola Anđić

Bivša supruga Marka Živića nije mogla da sakrije tugu i bol na licu dok se poslednji put opraštala od njega.

foto: Nikola Anđić

Nataša Pavlović nije skrivala tugu zbog odlaska bivšeg supruga.

foto: Nikola Anđić

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

04:35 sahranjen marko živić Najbliži se oprostili uz suze, posle Bjelinog potresnog govora glumca ispratili uz pesmu JELENI UMIRU SAMI