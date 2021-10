MISTERIJA: Džoni Dep sleteo u Beograd pa nestao na tri i po sata! Otkrivamo GDE JE BIO I ŠTA JE RADIO ZA TO VREME!

Dolazak Džonija Depa u Srbiju izazvao je opštu pometnju. Navodno, holivudski glumac sleteo je na beogradski aerodrom petnaestak minuta pre podneva, ali glumac i njegova pratnja nisu napustili aerodromsku zgradu.

Prema informacijama naše ekipe koja je bila na aerodromu, glumac je zaista sleteo oko 11.45 časova, ali mu se izgubio svaki trag do odlaska na razgovor s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji je bio zakazan za 15 sati. Za to vreme, iz njegovog tima su pokušali da nas ubede da on nije ni krenuo iz Italije, a potom su tvrdili da je imao problem sa ukrcavanjem i da avion nije poleteo.

- Nismo sigurni da li će se uopšte pojaviti na konferenciji za štampu - rečeno je našoj ekipi na aerodromu. Nešto kasnije je poslato zvanično saopštenje da je konferencija u 13 časova otkazana, ali da je izvesno da će se holivudski glumac u večernjim satima sastati s predsednikom Srbije.

Naš izvor nam je rekao da je glumac odmah po izlasku aviona otišao u VIP salon aerodroma, u kome je sve vreme bio sa svojom producentom, kako bi navodno, legao da spava! Takođe, u jednom trenutku se pojavila i informacija da Dep ne može da napusti aerodrom sve do 14.30, jer je nešto pre 14 časova tamo boravila vojna delegacija, koja je, prema protokolu, trebalo sve da završi pola sata pre 15 časova, kada bi se oni uputili ka zgradi gde je ih je čekao predsednik Vučić.

Inače, neposredno pre nego što se sa aerodroma uputio ka zgradi Predsedništva, pojavili su se i bolničari, pa se pretpostavlja da su se uputili ka salonu kako bi glumca i njegov tim testirali na koronavirus.

Misterija gde se nalazi i da li je uopšte i došao u Beograd rešena je deset minuta posle 15 sati, kada je u koloni vozila Dep u "majbahu" sa zatamnjenim staklima krenuo ka zgradi Predsedništva na sastanak s predsednikom, gde je pola sata pre njega stigao i jedan od domaćina, glumac Miloš Biković.

Trideset minuta kasnije konačno se pojavio i Dep. Njega je masa okupljenih fanova dočekala uz vrisak ispred Predsedništva, a Džoni im je mahnuo i osmehnuo se pre nego što je ušao u zgradu.

Predsednik je na svom Instagramu objavio snimak sa glumcem i poručio: "Dobro došli u Srbiju", a iz razgovora se može zaključiti da su pričali o filmu. - Snimanje u Srbiji bilo je prelepo. Zbog svojih uloga stalno se transformišem i menjam svoj lik - pričao je popularni glumac našem predsedniku.

Podsetimo, ova poseta je upriličena povodom predstavljanja prvog animiranog serijala kreiranog i produciranog u Srbiji za samo godinu dana - "Puffins impossible" (Nemogući pafini). Reč je o prvom serijalu, koji ima 54 epizode. Iza ovog ambicioznog animiranog projekta stoji producentska kuća "Arhangel didžital studios" i studio za proizvodnju kratkih animiranih sadržaja "Jervolino studios".

Ponavlja se Prošli put spavao u avionu Prilikom poslednje posete Beogradu 2019. Dep je napravio sličnu pometnju. Kada je njegov avion sleteo, Džoni je spavao, a pošto niko nije smeo da ga probudi, ceo tim i okupljene novinarske ekipe su ga čekali više od sat vremena. Nakon što se odmorio, on je obavio sve formalnosti i uputio se ka izlazu.

