ŽENA MILOŠA TIMOTIJEVIĆA SE GODINAMA KRIJE OD JAVNOSTI: Nedavno isplivale fotke glumca sa suprugom, evo kako ona izgleda (FOTO)

Glumac Miloš Timotijević je poslednjih godina popularniji je nego ikada, pa ne čudi interesovanje javnosti kako za njegov javni, tako i lični život.

foto: Nemanja Nikolić

On retko komentariše svoj privatni život za medije, a štur je i na rečima kada je njegova supruga u pitanju. Sve što se uglavnom zna jeste da je on u srećnom braku godinama i to sa umetnicom Dunjom Galić sa kojom se veoma retko pojavljuje u javnosti jer ne voli da se esksponira na takav način. Iako ga sa voljenom suprugom ne viđamo često, Miloš ne krije da je ona njegova najveća podrška i pokretač i da bi mu bez nje bilo mnogo teže. Takođe, naglašava i da mu je karijera krenula uzlaznom putanjom kada je sreo Dunju.

Ovog puta je na društvenim mrežama isplivala fotografija njegove supruge sa jednog putovanja na kom je bila sa Milošem i glumicom Tamarom Krcunović, a povod je bila predstava koja se igrala u Parizu.

foto: Profimedia

