DŽONI DEP KASNIO NA ŽURKU JER JE ZASPAO: Posle promocije bio zatvoren u apartmanu 2 SATA! DŽABE ga čekali na koktel partiju!

Džoni Dep proveo je u Beogradu dva dana, gde se, reklo bi se, baš naspavao. Naime, holivudski superstar je dosta dremao, pa je, kako navode izvori, to radio i na aerodromu u VIP salonu, ali i odmah nakon sastanka s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

foto: Nemanja Nikolić

Zbog odmora on je, saznajemo, zakasnio na večernju zabavu koja je bila organizovana zbog promocije prvog animiranog serijala proizvedenog u Srbiji.

Kako tvrde izvori bliski organizaciji posete slavnog glumca, on je pravo sa sastanka sa Vučićem otišao u apartman luksuznog hotela, gde je zaspao!

Dep je izgleda bio toliko umoran od putovanja i mnogobrojnih aktivnosti koje je imao prethodnih dana u Rimu da mu je popodnevni odmor bio preko potreban. Kako navodi naš izvor, iako je bilo dogovoreno da iz hotela ka zgradi Geozavoda, gde se promocija održavala, krene u 18.45, njega su saradnici jedva probudili tek sat vremena kasnije, pa je sa pratnjom stigao na gala veče tek u 20 časova, dok su premijerka Ana Brnabić, ambasador Rusije Aleksandar Bocan-Harčenko, glumci i ostali gosti stigli na vreme, mnogo ranije pre glavne zvezde večeri.

foto: Damir Dervišagić

Nakon što je stigao i ispozirao sa visokim gostima i jednim od domaćina, Milošem Bikovićem, on je seo na svoje mesto u prvom redu i uz čašu šampanjca oduševljeno slušao govornike i gledao najave za animirane filmove koji su urađeni u našoj zemlji.

foto: Damir Dervišagić

On je sedeo pored premijerkine partnerke Milice Đurđić, prema kojoj holivudski glumac nije krio oduševljenje.

Inače, iako se mislilo da je Biković imao prilike da se više puta sretne sa Depom, kao jednim od glavnih saradnika na ovom projektu, oni su se upoznali tek juče, pre sastanka sa predsednikom Srbije. Ovo je priznao i sam Miloš dok je strpljivo čekao da se Džoni pojavi na promociji.

foto: Damir Dervišagić

- Danas sam imao to zadovoljstvo da ga upoznam i da popričamo. Prijatan je čovek i neverovatno skroman. Nemam plan da mi Dep pomogne da osvojim Holivud, ali nije isključeno da se to desi. Pričali smo o saradnji u okviru ovoga sada što sarađujemo. On već dovoljno dobro govori srpski. Nisam ga pitao da li je gledao neki moj film - rekao je Biković za Kurir.

Nakon što se zvanični deo promocije završio, a na kojem je glumac održao govor, Dep se ljubazno fotografisao sa mnogim fanovima, a šljivovicu ovog puta nije probao. Iako je bio odlično raspoložen, on ipak nije odmah otišao na koktel koji je priređen u njegovu čast, a kome su prisustvovali svi oni koji su došli na promociju. Dep se, naime, uputio ka apartmanu i nije izlazio dva sata, iako su se mnogi nadali da će ga opet nakratko videti i porazgovarati sa njim.

On se na koktelu pojavio kasnije, kada su skoro svi napustili prijem.

Ubrzo nakon toga Dep se uputio ka hotelu da bi se opet odmorio i spremio za put, koji ga je juče čekao.

foto: Damir Dervišagić

Skup Srpska elita pohrlila da vidi Depa Promociji i koktelu su prisustvovale i brojne ličnosti iz političkog sveta, kao što su premijerka Ana Brnabić sa partnerkom, ministar finansija Siniša Mali, ministarka kulture Maja Gojković, modna kreatorka Suzana Perić... Osim Bikovića, koji je radio na projektu animiranog serijala, koktelu su prisustvovali i mnogobrojni glumci: Nina Janković, Anja Alač, Miodrag Radonjić, Miloš Avramović, Gordan Kičić, Anđelka Prpić i Sloboda Mićalović, koja je došla u društvu Vuka Kostića. foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Aleksandar Panić

