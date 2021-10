NAŠ MILAN JE ZVANIČNO NAJLEPŠI NA SVETU! Na letu sreo Adrianu Limu, a jedan domaći pevač im pevao u avionu

Milan Petrović (29) iz Beograda je srpski stjuard i maneken koji je u Dubaiju osvojio titulu Mister univerzuma i tako svima pokazao da je najlepši na svetu.

Osim što ima izvajane trbušnjake i nasmejane plave oči, ovaj mladić često leti za aviokompaniju iz Emirata, gde ima prilke da sretne poznate zvezde sa našeg neba, ali i svetskog džet-seta.

"Na letu za Australiju sam upoznao Đanija, leteo je biznis klasom, došao sam da ga pozdrvim, a mom kolegi je pevao", rekao je Milan i dodao da je imao prilke da sretne Adrianu Limu, poznate holivudske glumce, sportiste.

foto: Kurir TV

U modeling je ušao slučajno, pre samo šest meseci.

"Sadašnji menadžer me je upoznao u tržnom centru u Dubaiju. Tako smo krenuli, ali sam fokusiran na posao stjuarda", ispričao je Beograđanin koji je učestvovao na nedavno završenom svetskom takmičenju "Man of the Universe" i odneo pobedu među 11 mladića iz Španije, Indije, Filipina, Albanije...

foto: Kurir TV

Milan nam je otkrio i kako odžava savršenu liniju.

"Ustanem ujutru i popijem kafu. Idem odmah u teretanu, ne doručkujem, praktikujem Intermittent Fasting, vrstu dijete po kojoj ne jedem prvih 6 sati, a posle imam obilne obroke sa mnogo proteina, zdravim mastima, dok izbegavam ugljene-hidrate. Novak Đoković praktikuje nešto slično ", poručio je dokazano najlepši mladić na svetu, koji je priznao da trenutno nema devojku.

(Kurir.rs)

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

00:08 MISICA DOBILA BESNU MAŠINU OD KARIĆA: Stefan ostavio LOVU i Osman mu ispunio želju, evo u kakvom autu se sad VOZI JOVANA! (VIDEO)