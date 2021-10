BOLNA ISPOVEST IVE ILINČIĆ: Kada ukucate moje ime na Guglu, prvo dobijete priču o Miki Aleksiću, ali ISTINA OSLOBAĐA!

Glumica Iva Ilinčić početkom ove godine podnela je krivičnu prijavu protiv učitelja glume Miroslava Mike Aleksića zbog seksualnog zlostavljanja, a sada je progovorila u Ninu o tome koliko je za nju bilo oslobađajuće da konačno o svemu tome javno progovori.

Iva je zajedno sa koleginicom Milenom Radulović javno istupila i govorila o tome kroz šta su prolazile u školi glume, gde su trpele zlostavljanje.

- Za mene je ova godina zaista bila veoma turbulentna. Ja sam uradila nešto što sam mislila da nikada neću uraditi. Kada se sve to desilo, imala sam u glavi samo jednu stvar: u redu, ja ću nositi pečat… - rekla je Iva za pomenuti medij i dodala:

- Bila sam potpuno svesna toga i puno sam o tome razmišljala. Ali, sa slobodom se događa čudna stvar. Кada želiš da prodišeš i skineš sve okove koje osećaš na sebi, ništa ti više nije važno i ništa više ne doživljavaš kao prepreku. Кada sam to uradila, znala sam da sam uradila pravu stvar. Nije mi toliko bilo važno to u odnosu na ono šta će to sa sobom doneti.

Kako je navela, neizmerno joj je značila podrška roditelja.

- Mnogo mi je bilo važno. Ja sam beskrajno zahvalna svojim roditeljima, posebno svom ocu koji je kao advokat morao da isključi svoju percepciju iz ugla oca i posmatra stvari iz ugla branše. Mnogo nam je pomogao i ne mogu ni da zamislim koliko je njemu bilo teško da se sa svim tim izbori. Ja sam imala podršku prijatelja, a najveća podrška mi je došla nakon što sam to uradila. To mi je bio ujedno i dokaz da smo uradile pravu stvar. Naravno, znam da ima puno onih koji se boje. Neki misle da je lako Mileni jer je uspešna glumica, ima karijeru u Rusiji, ja imam oca advokata pa ne moram da brinem. Ali, upravo zato što ne mogu da pobegnem iz svoje kože, to sam što sam – i to što sam glumica mi je dalo priliku da u javnosti ispričam. I znam da sam zahvaljujući tome poslužila kao uzor mnogim devojkama. Dobila sam ogroman broj poruka, sve sam ih čitala i tek tada sam postajala svesna koliko je ovaj problem prisutan u svim sferama našeg društva. Ja sam svoje uradila, i ono što sada pouzdano mogu da kažem glasi – istina oslobađa! I to je najveća katarza koju sam ja doživela. Od tog trenutka mi se život promenio - iskrena je Iva.

Iskreno kaže da nije zamišljala da će se početak njene karijere vezivati za ovakav slučaj, ali da je, s druge strane, dobila mnogo.

- Danas kada ukucate na Guglu Iva Ilinčić, vi dobijete najpre priču o mom iskazu u sudu povodom slučaja Mika Aleksić. Naravno, nisam tako zamišljala početak mog puta u ovoj profesiji… Ali, dobila sam mnogo. Dobila sam mnogo prvenstveno u samoosećanju, u doživljaju sebe kao osobe, u sazrevanju. Dobila sam i saznanje od mnogih devojaka da su se žalile nadležnim organima zbog sličnih stvari, ali nisu dobile pomoć. Ja sam imala pomoć od fantastične inspektorke Vesne Gašić, i volela bih da svaka devojka ima takvu pomoć kada se nađe u sličnoj situaciji - rekla je glumica.

