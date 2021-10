ZABORAVILI SU DA POSTOJIM, NE DOBIJAM ULOGE: Bojan Perić je glumio u hit seriji, a sada je bez posla i totalno razočaran

Mladog i talentovanog glumca mnogi su zavoleli kroz seriju Vojna akademija, ali ga u moru novih projekata i serija nema.

Bojan Perić kaže da je premijeru filma o tajnom agentu 007 sa Danijelom Krejgom u glavnoj ulozi, čekao više od godinu dana.

foto: Printscreen Amidži šou

Krejg se kao Džejms Bond pojavljuje peti put, ali kako je sam najavio posle ovog nastavka povlači se iz popularnog serijala. Koga sledećeg biste voleli da vidite u toj ulozi?

- Krejgu želim sreću sa sledećim ulogama. A što se tiče novog Bonda, možda bi to mogao da bude Tom Hardi. On mora biti britanski glumac, ali kakve su već sada najave, možda bude Afro Amerikanac. Ima dosta mlađih glumaca koji bi mogli da igraju tajnog agenta 007. To je uloga koja iziskuje šlif i šmek. Morate da budete veliki šmeker kao Džejms Bond.

Kako biste se vi snašli kao tajni agent 007?

-Ako imam šlifa, možda bih mogao da odigram, a da sam šmeker, pa možda bih i to umeo (smeh).

Znači li da sebe ne smatrate šmekerom?

-Ja to za sebe ne mogu da kažem ali mislim da bih umeo da to isfoliram.

foto: Printscreen Amidži šou

Koji je po vama Džejms Bond svih vremena?

-Šon Koneri, pa Timoti Dalton, a iza njih svi ostali.

U medijima je najavljivan šesti nastavak popularnog serijala „Vojna akademija“. Šta se dešava sa tim projektom?

- Stvarno ne znam. Ja nisam čuo da će biti nastavka.

Zbog čega vas nema u moru novih domaćih projekata?

- Ne znam šta da vam odgovorim na ovo pitanje. Nisam odbijao uloge, ali su me izgleda zaboravili da postojim. Ma nije bitno! Naći će me neko drugi.

Da li ste zbog toga tužni?

- Nisam tužan, više sam razočaran.

Kako provodite vreme?

-Letos sam snimio epizodu domaće igrano dokumentarne serije "Branilac". Inače, više i ne putujem onoliko kako smo navikli tako da čekam da se vrati neko normalno vreme. Mada ne verujem da će se ono uskoro vratiti.

Postali ste pesimista?

- Ja sam vam rekao da treba da izbegnem ovaj razgovor. Bukvalno je pesimizam na nivou.

Jednom prilikom Perić je izjavio da mu je životna želja da se ostvari u ulozi voditelja kviza.

-Ako nešto gledam i volim na televiziji, to su kvizovi. Još kao mali sam listao enciklopedije i ako nešto imam to je kvizaško znanje. Uzor u kvizovima mi je Tarik Filipović.

(Kurir.rs/Blic)

Bonus video:

01:58 SRPSKI GINISOV REKORDER DOBIO ULICU U SREMSKOJ MITROVICI: Vasa ušao u legendu, a mladi slede njegov primer!