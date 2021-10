MILOŠ BIKOVIĆ SE KAJE ZBOG OVE STVARI VEZANE ZA DŽONIJA DEPA: Bilo je veoma kratko, nažalost nisam imao priliku da uradim OVO

Na animiranom serijalu Džoni Dep je sarađivao upravo sa Milošem Bikovićem, čija firma potpisuje produkciju.

Miloš je upitan koliko je učestovanje holivudske zvezde doprinelo kvalitetu projekta.

- Veoma je doprinelo. Džoni Dep promišlja i sprema se za svaku ulogu, čak i ako je to davanje glasa ptici koja govori izmišljenim jezikom. On je tražio da unapred dobije lik Pafina, kako bi razumeo njegove pokrete i njegovu prirodu, što govori o njegovoj profesionalnosti i posvećenosti. Ipak, najvažnije je svakako vidljivost i identitet koju on daje, što je svakako dodata vrednost.

Da li je u budućnosti u planu nastavak saradnje s njim? Ili sa nekim drugim svetskim imenima?

- U budućnosti je u planu nastavak saradnje sa Depom, ali i sa drugom svetskim zvezdama. Na žalsot ne možemo da otkrivamo sva imena, ali planiramo da proširimo saradnju sa holividskim zvezdama i da ih dovodimo u Srbiju.

Šta još možemo da očekijemo od Arhangel studija?

- U planu je dalji razvoj međunarodne saradnje ne samo sa Jervolino studijima i ne samo sa animiranim sadržajem. Naš rad ćemo proširiti i na saradnju sa drugim kompanijama sa kojima bi razvijali igrani sadržaj.

Da li ste imali priliku da Depu pokažete neke svoje omiljene delove Beograda?

- Nažalost, Džoni Dep je bio veoma kratko u Beogradu, pa nisam imao priliku da mu pokažem grad, ali mogu da kažem da se svakako jako lepo proveo u Beogradu jer su naši ljudi zaista divni domaćini. Uspeo je da se opusti i da upozna naše ljude na najbolji mogući način.

