POTVRĐENO! ANDRIJA MILOŠEVIĆ POSTAJE OTAC: Glumac prvi put progovorio o TRUDNOĆI devojke Aleksandre: Euforija je VELIKA!

Aleksandra Sandra Tomić i Andrija Milošević sa nestrpljenjem čekaju da postanu roditelji, a glumac se o velikim vestima sada prvi put oglasio.

Naime, Andrija je poručio da su Aleksandra i on dobili brojne čestitke, a u prvi mah lepe vesti su podelili samo sa uskim krugom ljudi.

- Mnogo sam radostan zbog srećnih vesti. Mi to ne krijemo. Doći će vreme kada ćemo o tome javno pričati. Euforija je velika. Hvala svim ljudima na čestitkama, dobili smo ih na gomile. Biće prilike o svemu razgovarati u javnosti - kaže glumac.

Aleksandra i Andrija ranije su oboje otvoreno govorili o želji da dobiju dete.

- Apsolutno sam spreman da postanem otac i ne plašim se toga. Želim to i biće. Život vas vodi na razne strane i puteve, a onda prosto dođete do jednog momenta kada pomislite to. U stvari, istinski morate živeti život bez kalkulacija. To je poenta priče. Ne možete kalkulisati ništa, a posebno ne decu. Sve mora da ide iz ljubavi - rekao je ranije Andrija i dodao da unapred zna kakav će biti otac.

- Nemam pravilo za vaspitavanje dece. Znam kakav ću biti - ja ću se rastoćkati kao topla čokolada prema detetu - rekao je on.

