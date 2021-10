ROĐENI BRAT ALEKA BOLDVINA OGLASIO SE POTRESNOM PORUKOM: Prijatelji, svi se pomolite za žrtve ovog TRAGIČNOG događaja (FOTO)

Mlađi brat Aleka Boldvina, Stiv se oglasio na Instagramu i podelio potresnu poruku posle velike tragedije koja je potresla svet kada je njegov brat (63) na snimanju filma ubio snimateljku i ranio reditelja filma "Rust" koji su snimali u Santa Feu.

On je zamolio prijatelje da se pomole za sve one koji su učestvovali u strašnom događaju.

- Zamoliću vas da se pomolite večeras. Nema mnogo toga što može da se kaže, osim molim vas, pomolite se za sve one koji su prisustvovali ovom tragičnom događaju, hvala vam - napisao je Stiven, koji je takođe glumac i otac manekenke Hejli Biber Boldvin, apoznat je i kao veliki hrišćanin.

Takođe, on je u opisu fotografije, napisao i 91 Psalm koju u prevodu Vuka Karadžića i Đure Daničića glasi ovako:

Koji živi u zaklonu višnjega, u sjenu svemogućega počiva. Govori Gospodu: ti si utočište moje i branič moj, Bog moj, u kojega se uzdam. On će te izbaviti iz zamke ptičareve, i od ljutoga pomora; Perjem svojim osjeniće te, i pod krilima njegovijem zaklonićeš se; istina je njegova štit i ograda. Nećeš se bojati strahote noćne, strijele, koja leti danju, Pomora, koji ide po mraku, bolesti, koja u podne mori. Pašće pored tebe tisuća i deset tisuća s desne strane tebi, a tebe se neće dotaći. Samo ćeš gledati očima svojima, i vidjećeš platu bezbožnicima. Jer si ti, Gospode, pouzdanje moje. Višnjega si izabrao sebi za utočište. Neće te zlo zadesiti, i udarac neće dosegnuti do kolibe tvoje. Jer anđelima svojim zapovijeda za tebe da te čuvaju po svijem putovima tvojim. Na ruke će te uzeti da gdje ne zapneš za kamen nogom svojom. Na lava i na aspidu nastupaćeš i gazićeš lavića i zmaja. "Kad me ljubi, izbaviću ga; zakloniću ga, kad je poznao ime moje. Zazvaće me, i uslišiću ga; s njim ću biti u nevolji, izbaviću ga i proslaviću ga. Duga života nasitiću ga, i pokazaću mu spasenje svoje.