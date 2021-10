DVOJE LJUDI KRVARI, A OVAJ GO*NAR SE DERE NA MENE: Procurio snimak poziva Hitnoj pomoći sa seta kada je Boldvin ubio snimateljku!

Vest da je glumac Alek Boldvin ubio snimateljku Halinu Hačins i ranio reditelja Džoela Suza šokirala je svet.

Sada je objavljen je i audio zapis poziva Hitnoj pomoći, upućenog sa seta nekoliko trenutaka nakon pucnjave.

Poziv je uputila ženska osoba koja je odmah rekla šta se dogodilo na ranču "Bonanca krik".

"Dvoje ljudi je slučajno upucano na snimanju, pištolj je bio rekvizit, hitno nam je potrebna pomoć", kaže žena i objašnjava da su svi napustili objekat gde je pištolj opalio.

"Imali smo probu, ne znam da li su bili pravi meci. Ne znam koliko je ozbiljno krvarenje, oboje su samo pali, ali su svesni. Istrčala sam napolje", kaže vidno uznemirena žena.

Operaterka joj objašnjava da mora da joj postavi neka pitanja, a da bi ona trebalo da se potrudi da odgovori što bolje može.

Žena zatim odmiče slušalicu i nekome sa strane govori:

"Jesi ga čuo, go*nar jedan, asistent režisera, još se dere na mene a on je trebalo da proveri pištolje, on je odgovoran", ali onda muškarac preuzima slušalicu i kaže da su oboje ranjenih i dalje živi, svesni i da im pomaže bolničar sa seta.

"Jesu, svesni su, nisam siguran koliko je ozbiljno, mi nismo s njima unutra. Mislim da dve osobe imaju po jednu prostelnu ranu", kaže on a operaterka mu zatim kaže da će mu objasniti kako da uspori krvarenje.

"Imamo medicinskog tehničara na setu, mislim da on to radi već. Čekajte da proverim da li mogu bliže da priđem... Jedna od ranjenih osoba leži. Krvari. Mi smo kod prve kapije", govori on.

