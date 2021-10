8 GODINA BEZ DOLORES LAMBAŠE: Glumica poginula na istom mestu gde i Toše Proeski, a reči njene majke KIDAJU SRCE

Hrvatska glumica Dolores Lambaša preminula je 23. oktobra 2013. godine od povreda zadobijenih teške saobraćajne nezgode kod Slavonskog Broda.

Njen stariji kolega Stojan Matavulj bio je za volanom tog kobnog dana, a nakon, a Dolores je u trenutku smrti imala samo 32 godine, a u svom poslednjem intervjuu rekla je kako joj je jedina želja da bude živa i zdrava.

foto: Printscreen/YouTube

Glumičina majka Alma Petrović, prošle godine, uoči tužne godišnjice smrti nije imala snage da priča o njoj.

"Ništa meni lakše nije", kratko je rekla, a pre nekoliko godina rekla je da joj vremenom sve teže i teže.

"Na groblje idem često, šta ću... Ali to mi ne olakšava. Ako ne idem, užas, a ako idem isto. Kad je vidim na televiziji čini mi se kao da je tu, kao da je živa. Šok je kad upališ slučajno pa vidiš ili ako mi jave da je na televiziji. Što mi to vridi kad mog deteta nema. Svaki 23. mi je grozno, ali i ne samo tada nego svaki dan. Nju je ubilo jedanput, a mene svaki dan ubija. To mi je bilo jedino dete, živela sam za nju, mučila se i sve. Grozno se osećam", dodala je ranije glumičina majka Alma.

foto: Printscreen/YouTube

Dolores je rođena u Šibeniku 1981, gdje je završila gimnaziju i muzičku školu.

Pohađala je solo pevanje, gitaru te istoriju muzike i dirigovanja. Glumila je u nekoliko filmova, a proslavila se i ulogama u serijama i sapunicama, poput "Odmori se, zaslužio se", "Zauvijek susjedi", "Najbolje godine"...

Poslednje glumačko ostvarenje napravila je u seriji "Ruža vjetrova". Na snimanju serije zbližila se s kolegom Stojanom Matavuljem (59). Upravo on je bio za volanom tog kobnog dana kada je Dolores poginuka, zbog toga je Matavulj osam meseci proveo u zatvoru.

foto: Printscreen/YouTube

Kurir.rs/A.A./24sata.hr

Bonus video:

00:42 OVAKO IZGLEDA IZLAZAK MITROVIĆEVOG ZETA I ĆERKE: Pije se najskuplji šampanjac, a DOLARI LETE po tanjirima s JASTOGOM!