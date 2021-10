OBRT! SKANDALOZNI DETALJI UBISTVA! Evo ko je u stvari dao pištolj Aleku Boldvinu na setu! Nije mu to bio prvi PROPUST! UŽAS!

Pojavljuju se nove informacije u slučaju smrti direktorke fotografije Haline Hačins, koju je na filmskom setu ubio holivudski glumac Alek Boldvin iz pištolja koji je trebalo da bude rekvizit u filmu.

Pištolj je Boldvinu dao pomoćnik reditilja Dejv Hals. U medijima je bilo objavljeno da, prema onome što je uneseno u sudske zapisnike, on nije znao da je u pištolju prava municija.

Boldvinu je pištolj, navodi se, predao uz reči da je "oružje hladno", što filmskim žargonom znači da u njemu nema municije.

Ipak, sada se pojavljuju novi detalji o Halsu, koji bi mogli baciti novo svetlo na tragediju.

Kako piše Si-En-En, na Halsa su se članovi filmskih ekipa žalili na dve prethodne filmske produkcije, 2019. godine, zbog problema sa bezbednošću na snimanju i zbog njegovog ponašanja na setu. To su Si-En-Enu rekle dve osobe koje su s njim blisko sarađivale.

Pritužbe protiv pomoćnika reditelja Dejva Halsa uključuju nepoštovanje bezbednosnih protokola za korištenje oružja i pirotehnike, blokirani protivpožarni izlazi i primere neprimerenog s*ksualnog ponašanja na radnom mestu.

Megi Gol, licencirana pirotehničarka koja radi na proizvodnji rekvizita za filmske setove, rekla je u izjavi za Si-En-En da je tokom rada na antologijskoj seriji Into the Dark 2019. godine Hals zanemario održavanje bezbednosnih sastanaka i nije najavio filmskoj ekipi prisustvo vatrenog oružja na snimanju, što je morao da učini, prema bezbednosnim protokolima. - Jedini razlog zašto je ekipa bila svesna da je prisutno oružje bio je taj što je pomoćnik majstora rekvizita od Dejva zahtevao da se to objavljuje - kaže Gol.

Ona dodaje da je majstor rekvizita, onda kada je pištolj bio potreban za snimanje, to redovno objavljivao, kao i to da li je reč o plastičnoj ili gumenoj replici. Majstor rekvizita je, navodi ona, često opominjao Halsa da nije vraćao rekvizite, uključujući oružje, te da je propuštao da daje bezbednosna saopštenja.

Gol takođe opisuje situaciju kada je licenciranom pirotehničaru na setu trebala hitna medicinska intervencija, a Hals je od nje tražio da nastavi sa snimanjem.

Hals Si-En-Enu nije odgovorio na pitanje da odgovori na optužbe na njegov račun.

foto: EPA/Alec Tabak New York Daily New, Profimedia

Kurir.rs/CNN