KASKADER OTKRIO DETALJE PUCNJAVE NA SNIMANJU! Boldvin nije kriv, njemu je PODMETNUTO! Evo ko je ODGOVORAN!

Vest da je glumac Alek Boldvin upucao i usmrtio snimateljku Halinu Hačins na snimanju filma već danima potresa javnost, a novi detalji istrage objavljuju se svakodnevno.

O ovom nesrećnom događaju govorio je srpski kaskader, koji već godinama snima u Holivudu, i koji tačno zna kakvi su protokoli na snimanju, Uroš Ćetić.

On je naglasio je ovakav propust gotovo nezamisliv u Vankuveru, kao i da postoji velika šansa da je Aleku podmetnuta prava municija.

- To se dešava često, na svakih 10, 15 godina, iako to ne bi trebalo nikada da se događa. Evo i ja sam na setu u Vankuveru počeo da radim na najvišem nivou, to je takav protokol da uopšte ne znam kako su te stvari uspele da se dese. Tu se dobije momentalan otkaz ako uperiš pištolj u nekoga. Ja sam tamo prošao sve, od statiranja do kaskadera. Protokoli su takvi da oružač dođe da ti pokaže pištolj pred tobom, da repetira dva, tri puta pred tobom, da ti pokaže da nema metaka. Ovde je oružač kriv. Glumac je tu da glumi, oružač je taj koji brine o rekvizitima. Do par minuta pre snimanja scene šaržer se ne stavlja u pištolj. Sa ćorcima, prst je uvek van obarača. Čak i gumene puške kad smo imali kao statisti i ako se mi zezamo van kadra i uperimo u nekoga, odmah se leti napolje. Momentalan otkaz. Prst na obaraču, momentalan otkaz. Čovek nije kriv, on je ubio nekoga, a nije kriv. Tu je kriv oružar, verovatno je neko podmetnuo i sad je pitanje ko je hteo da uništi karijeru Boldvina i ko je hteo da uništi film - priča Četić.

Uroš naglašava da postoji velika verovatnoća da je Boldvinu namešteno, a da nije isključeno da je u pitanju želja da se sabotira snimanje filma.

- Nešto sad spajaju sa Klintonom i Hilari, ali to je verovatno neka amaterska greška, to je vioskobudžetni holivudski film, uopšte nema potrebe da i jedan pravi metak bude na setu. Zaista postoji mogućnost da je Aleku namešteno. Moguće da je neko podvalio kada je oružar već namestio oružje. Ali opet, ko bi uradio tako nešto. Tu treba malo istražiti ko su to izvršni producenti. Neko je hteo tu nešto da sabotira. Jedina prava municija treba da bude u šaržeru policajaca koji rade daleko od scene kao obezbeđenje. Oni su prvi i jedini pored seta koji smeju da imaju oružje. I ti si jedini odgovoran, kad je ručak, ti moraš da vratiš oružje, to je ozbiljan protokol. Ja ne mogu da verujem da se ovo desilo, protokoli su ozbiljni, to su najveći mogući protokoli - kaže Uroš Ćetić, profesionalni kaskader.

