EVA RAS ŠOKIRALA: Probala sam KOKAIN! Imala sam vizije, trebalo mi je 3 nedelje da se OČISTIM od toga!

Glumica Eva Ras koja je nedavno iznela svoj stav i o aktuelnom filmu "Toma" snimljenom po životu Tome Zdravkovića, otvoreno je priznala u emisiji da je probala sve opijate, pa i kokain.

Glumica je prvo govorila o tome da je ušla u brak kako bi probala seks, kao i da seks za jedno veče nikada nije imala.

"Ja sam ionako već kao divljakuša, neke stvari sam i dozvoljavala sebi u mladosti. Do 22. godine sam već bila dvaput bila udata i razvedena. Znala sam da su hormoni jači od svih paragrafa i svih ograničenja. Nisam imala seks za jedno veče, ali sam se udala da bih imala. Tada se nevinost jako cenila, a svi su nasrtali na nevinost i onda sam se ja udala da bih mogla da vidim šta je to", priznala je Eva i dodala da su mnoge devojke tada izgubile nevinost u braku, jer je bilo takvo vreme.

foto: Printscreen/Grandmagazin

Potom se dotakla i teme o legalizovanju prostitucije i izjasnila se da ne bi imala ništa protiv toga, ali protiv legalizovanja kokaina bi.

"Mi smo po tome primitivna zemlja, u svim civilizovanim zemljama je to legalizovano, zato što je to najstarije zanimanje. Ku*ve, trgovci i lopovi. Ja od svoje 16. godine pišem romane, ko zna koji hormon to pokreće... Niko ne zna kako rade njihovi hormoni, kod tih ljudi koji beže ka muškoj ili ženskoj prostituciji. To je kao sa marihuanom...", rekla je Eva, koja je potom priznala da je probala kokain, ali samo jednom i nikada više, jer je strašno iskustvo.

"Probala sam sve, a ništa mi se nije dopalo. Zato i nisam postala narkoman. Moj drugi muž je koristio sve to, a ja, kao njegova žena, sam isprobavala. Probala sam i kokain i to je bilo strašno, jedva sam čekala da mi se um pročisti da nikad više ne uzmem. I razvela sam se od njega, ne od kokaina, nego od muža. To je strašno... Da izgubite zdrav razum, da mislite da možete da prođete kroz zid... I negde sam imala krajičak svesti o tome da to sve nije normalno što se meni događa. Znate li vi da kad prvi put probate kokain i kada vas to prvi put uhvati, treba vam tri nedelje dok se očistite od toga? Ja sam imala vizije i kada je već prošlo 20 dana od toga. To nikada ne bih legalizovala", izjavila je Eva Ras u emisiji "Grand magazin".

foto: Printscreen/Grandmagazin

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

02:01 EVA RAS TITU REKLA NE! Nakon što se PRVA SKINULA GOLA na filmu, zvao je na Brione! Još jedan MOĆNIK hteo da je ISKORISTI