ĆERKU NE ZANIMAJU JAVNI POSLOVI, A PODRŽAĆEMO JE UVEK: Evo koju školu pohađa naslednica Jelene Tomašević i Ivana Bosiljčića

Pevačica ističe da nije ljubomorna što je njena naslednica više vezana za tatu, glumca Ivana Bosiljčića, s kojim su nedavno uživale u čarima Moskve, gde on trenutno radi.

Jelena Tomašević i Ivan Bosiljčić važe za jedan od najskladnijih parova na estradi, te ne kriju da svoju intimu i ljubav strogo neguju i čuvaju. Kruna njihove ljubavi svakako je ćerkica Nina, sa kojom provode svaki slobodan trenutak, te su tako svi nedavno zajedno boravili u Rusiji.

- Iskreno, jedva smo čekale da odemo kod Ivana u Moskvu, to smo planirali još ranije i ovoga puta smo uspeli da se iskombinujemo i maksimalno smo iskoristili to zajedničko vreme. Uživali smo i nas dvoje, a i Nina boga mi, bila je oduševljena svim znamenitostima Moskve, posebno Crvenim trgom - priča pevačica te objašnjava da joj jako teško pada razdvojenost od Bosiljčića, koji često snima projekte u Rusiji:

- Najviše volim da provodim vreme sa Ivanom i Ninom, tako da mi jako nedostaje kada nije tu. Hvala bogu nisu u kontinuitetu dugački ti njegovi odlasci, pa onda lako organizujemo i dopunjujemo tu prazninu kad se sretnemo ponovo.

Iako i Jelena i Ivan važe za vrlo priznate i poznate umetnike i van granica Srbije, pevačica ističe da još uvek nije poznato da li će i njihova naslednica Nina krenuti istim stopama.

- Dok je bila mala ona je stalno gledala kako je moguće da smo u isto vreme na televizoru i u kući, sada se navikla i saživela sa tim. Nina ima svoj život sa drugaricama i školom, ponosna sam na nju kako se normalno ponaša i koliko je vredna devojčica. Jako je razigrana i vedrog duha, a mogu da kažem da joj mnogo ni ne prija kada smo u nekoj gužvi, pa ljudi hoće da nas slikaju. Nju ne interesuje još uvek javni život i javni posao. Neka se bavi čime god želi i mi ćemo je podržati, ali za sada ne iskazuje želju za javnim poslom, iako je treći razred muzičke škole - iskrena je Jelena koja ne krije da je ćerkica trenutno dosta vezana za Ivana:

- Nisam zbog toga ljubomorna, to je normalno. I ja sam kao mala bila vezana za tatu, pa kad dođe pubertet onda se okrećeš mami. Uživam u svakoj ljubavi sa njom i mi joj pružamo samo ljubav i podršku, a ona će sama odabrati sutra kojim putem želi da ide i čime da se bavi.

Jelena ističe da se ni jednog trenutka nije pokajala što je od početka karijere u prvi plan uvek stavljala svoj glas i pesme, a ne fizički izgled.

- Valjda sam tako i odrasla i tako sam vaspitana - da prvo pevanje i glas budu u prvom planu, a onda naravno lepo je i kad vidiš da je neko prijatne spoljašnosti. Najbitnije je zapravo kada je neko autentičan, ne mora da bude prelep i prezgodan i savršenih crta lica, ali kad ima originalnost u pojavi, u glasu, e to ljudi vole. Mislim da se ljudi za to zalepe i prate tog pevača kroz karijeru. Tako da sam imala sreću da ljudi u meni prepoznaju nešto što je autentično i da me prate od malih nogu - zaključuje Jelena.

