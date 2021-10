MILOŠ BIKOVIĆ PAO SA MOTORA TOKOM SNIMANJA! Celu noć proveo u jezeru: Glumac otkrio ŠOKANTNE DETALJE sa seta!

Nastavak "Južnog vetra", "Ubrzanje" fanovi sa nestrpljenjem očekuju početkom novembra, a glavni glumci Miloš Biković i Miodrag Radonjić otkrili su za Kurir televiziju detalje sa snimanja dugo očekivanog filma.

foto: Kurir televizija

- Postoje različite scene koje su bile teške, što emotivno, što fizički. Možda je to neka vožnja motorom kroz šumu u toku noći, gde su bile rupe koje se nisu videle pa sam pao sa motora, ili kada sam snimao celu noć u nekom jezeru, koje je bilo hladno - priča Miloš, koji kaže da mu nije bilo teško da razume Petra Maraša u ovom delu "Južnog vetra".

- Nije mi bilo teško da ga razumem, jer je jednostavna i jasna postavka njegovih tendencija i želja u ovom delu, jer on pokušava da uradi ono što bi svaki čovek uradio. Mislim da je dramatuški to dobro, jer čovek želi dobro svojim bližnjima, svom bratu i mislim da je to normalno da čovek želi dobro svojim bližnjima i svaki gledalac može sa tim da se poistoveti - kaže Miloš.

foto: Kurir televizija

- Nikada nisam želeo da napustim svoj put, samo sam malo skrenuo sa njega, otišao sam u tu produkciju. To je biznis varijanta, ali uvek gledam da se vratim onom izvornom, u kome se najbolje i osećam - rekao je Biković.

Miodrag Radonjić i ovoga puta se našao u ulozi marašovog vernog saputnika, Baće, a kako kaže u ovom delu Baća nije doživeo veliku promenu.

foto: Kurir televizija

- Nema prostora da se on tu sada previše menja, osim što je postavljen kao neko ko olakšava čitavu stvar, nekada humorom, nekada podrškom - kaže Miodrag Radonjić, koji kaže da mu je uloga u ovom filmu otvorila mnoga vrata.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

01:04 GLUMAC NIJE ŠTEDEO MIRKU VASILJEVIĆ! Isprozivao je u programu uživo! Svi POPADALI OD SMEHA!