UBACILI SU ME U BURE S VODOM: Mahao sam HISTERIČNO nogama, a oni mislili da GLUMIM! Zbog ovog detalja Ristovski mogao da UMRE

Snimanje filmova, iako mnogi misle da je lak i zabavan posao, često nije tako. Da bi se došlo do dobrog kadra, glumci često pretrpe velike bolove, stresove, a neretko im je i život u opasnosti.

Na druševenoj mreži Fejsbuk na nalogu "Legende devedesetih" objavljen je detalj sa snimanja filma "Do koske" kada je Lazar Ristovski skoro umro zbog kadra.

foto: Pritnsceen

- Bio je jedan zanimljiv kadar tokom snimanja filma "Do koske" kada smo Lazara Ristovskog stavili u bure. Ono je bilo puno vode i režiser je onako ležerno rekao: "Vi tu dođete i ubacite Ristovskog u bure", prisetio se Nikola Đuričko scene sa snimanja.

"I ubacili su me u bure tako, glavom na dole. Ja sam izdržao koliko sam mogao da izdržim. U jednom momentu ja sam shvatio da se mi nismo tačno i precizno dogovorili koji znak ja treba da im dam da bi znali kad da me izvade napolje. Meni je počelo da ponestaje vazduha i ja sam histerično počeo da mrdam nogama, ali me oni nisu vadili. Shvatio sam da oni misle da ja to glumim", objasnio je kroz kakvu agoniju je prošao Lazar Ristovski.

"Dok je Laza mrdao nogicama, niko to nije shvatio ozbiljno, mi smo stvarno mislili da on to glumi. Jako je lepo izgledalo", rekao je Đuričko.

kurir.rs

Bonus video:

08:39 DANICA RISTOVSKI: Trudim se da budem nevidljiva na setu sa Lazom! (KURIR TV)