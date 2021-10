NESPOSOBNA JE DA NASTAVI TAKMIČENJE, U BEDAKU JE! Misica koja je pokazala DVOGLAVOG ORLA se vraća u Srbiju? Ovo je njeno obraćanje

Vensa de Vinča, vlasnica Miss Yu kompanije, istakla je da će srpska misica Valentina Petrović na kraju ipak biti vraćena sa takmičenja, jer je u lošem prihičkom stanju.

- Ja sam u jako nezahvalnoj situaciji, jer kao predsednica kompanije moram da odlučim. Ali verovatno ćemo je ipak povući, jer je morala da bude koncentrisanja povodom takvih pitanja. Plus, ona je nesposobna da nastavi takmičenje, u bedaku je teškom. Dobijala je pretnje raznorazne putem telefona, na kraju su joj ugasili i Instagram. To su uradili ljudi iz Albanije i kosovski Albanci, jer joj je profil ugašen nakon što je ona podelila sliku kako sa devojkama iz Albanije i sa Kosova drži podignuta tri prsta - rekla je Vensa u “Uranku” na K1 televiziji, te prokomentarisala izjavu misice Albanije, Frontina Gaši, koja je rekla da ju je Valentina molila da podigne tri prsta i tako se uslikaju.

- To što je misica iz Albanije izjavila kako je Valentina plakala i kukala da se slikaju sa tri prsta, nakon pokazivanja dvoglavog orla, uopšte nije istina. Jer postoji više slika u različitim situacijama na kojima drže različite simbole, tako da sve to pada u vodu - rekla je Vesna.

- Tako da sam kod Valentine svesna da nije znala šta radi, da je nasamarena, ali za misice iz Albanije i sa Kosova iskreno nisam toliko sigurna. Jer ovo nije prvi put da ima provokacija na ovako bitnim takmičenjima, koju su jako popularna u svetu i imaju veliku medijsku pokrivenost. Čak sam sigurna da je u pitanju taj njihov lobi, za koji su dobro plaćene, poput Rite Ore i Dua Lipe.

Misica Valentina Petrović prvi put se zvanično obratila javnosti, tako što je snimila video poruku, u kojoj tvrdi da je žrtva zamke misica iz Albanije i sa Kosova.

- Ovim putem želim javno još jednom da se izvinim narodu i državi zbog nepromišljenih postupaka, gde sam upala u zamku. Kad smo došli ovde na takmičenje, misice sa Kosova i iz Albanije su imale poglede ka meni koji nisu bili prijatni. Nakon toga odjednom se sve promenilo, te su želele da budu u mom društvu i da se slikaju sa mnom, da se non stop družimo. Odgajana sam kao neko ko ne mrzi druge vere i nacije te sam njihovo prisustvo prihvatila. Iako sam imala smernice od bliskih ljudi, pre dolaska na takmičenje, da se čuvam i da se pazim, ipak sam se uplela u njihovu igru i tu tkz. divnu energiju. Prosto sam mislila da nema loše namere i zaboravila sam na šta su me upozoravali. Sad sam sigurna da je sve bilo namešteno, jer od kada sam podelila slike na kojima zajedno držimo tri prsta, one su mene blokirale i skinut mi je profil, kako ne bih imala mogućnost da više delim te slike. Dok su one u međuvremenu nastavile da plasiraju svoje slike, koje idu meni na štetu, i to tako dozirano, jednu po jednu. Doživljavam veliki pakao ovde. Celo takmičenje i bajka oko toga sada se pretvorila u katastrofu i u pakao - zaključila je Valentina u “Uranku”.

