KOMEMORACIJA LEGENDI TEATRA BOŠKO BUHA: Kepa nas je naučio da volimo pozorište, a znao da odbrusi Gagi Nikoliću i Bori Todoroviću

Komemoracija legendi srpskog pozorišta Mihailu Todoroviću Kepi održana je danas u teatru "Vuk", a na njoj su se kolege i prijatelji kroz suze i smeh oprostili od šarmantnog inspicijenta.

Na velikoj sceni "Aleksandar Popović" saradnici ovog velikana teatra "Boško Buha" podsetili su na njegovu biografiju i zavidnu karijeru, različite priče iz života ovog šarmera pljuštale su na daskama koje život znače, ali u jednom su se svi složili - a to je da je Kepa bio jedan zavodnik, ali u isto vreme veliki gospodin.

Komemoraciji je prisustvovao veliki broj kolega, između ostalih i glumci Andrija Milošević, Aleksandar Radojičić, Goran Jevtić, Dejan Lutkić, Viktor Savić, reditelj Milan Karadžić i mnogi drugi.

- Kad čovek razmišlja šta je posao inspicijenta, on pomisli da je u pitanju samo tehnički deo da sve funkcioniše. Međutim, ima onaj drugi deo u kom je Kepa bio čarobnjak, a to je da je znao da bude čuvar i profesor pozorišne etike. Učio nas je kako se poštuje i kako se voli pozorište i šta to znači - kazao je kroz suze Goran Jevtić.

Poznati reditelj Milan Karadžić za Kurir je kazao da je Mihailo Todorović najslađi i najsimpatičniji čovek kog je poznavao i da je od njega sve bilo prijatno čuti jer je bio beskrajno duhovit.

- O Kepi bih mogao mnogo da pričam jer smo se puno družili, bili smo stvarno bliski, mnogo sam ga voleo. Obožavala su ga moji deca i žena, odrasla su s njim, bio je sjajan i fantastičan. U pozorištu je bio odgovoran i tačan, toliko nas je učio ponašanju i etici van scene i na sceni i iza scene, bio je čovek starog kova. Stalno je govorio da je pozorište svetilište. Jedan od najslađih i najsimpatičnijih ljudi koje sam poznavao. Duhovit i beskrajno lucidan, svakome je znao da odgovori. Znao je da primi šalu na svoj račun, ali je bez pardona znao da odbrusi takve stvari i istine Gagi Nikoliću, Bori Todoroviću i svim glumačkim velikanima. Mi smo se smejli do suza, od njega je bilo sve prijatno čuti jer je bio beskrajno šarmantan i duhovit - kazao je Karadžić.

Mihailo Todorović Kepa preminuo je 14. septembra 2021. u 81. godini. Bio je legenda pozorišta "Boško Buha", u čijem je radu učestvovao od njegovog osnivanja pa do kraja života, prvo kao dete glumac, da bi karijeru nastavio kao inspicijent.

