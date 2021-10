EVA RAS OPET ŠOKIRA: Hejteri me zovu MATORA VEŠTICA! Glumica progovorila i o slučaju Boldvin, a ovakve FILMOVE je uvek odbijala!

Glumica Eva Ras je govorila o partizanskim filmovima, kafanama, a prokomentarisala je i slučaj Aleka Boldvina i oblačenje kostima.

- Ovo je prava uloga za mene, mene hejteri zovu ''matora veštice''. Mnogo me se plaše, istina je najuvredljivija. Nikada nisam išla po kafanama, to me je mimoišlo - priča Eva.

Ovom prilikom osvrnula se na slučaj Aleka Boldvina koji je na jednom snimanju usmrtio koleginicu i ranio kolegu, pa otkrila da li je imala slično iskustvo na nekom snimanju.

- Kad god su bili ti partizanski filmovi, nikada nisam htela to da prihvatim, jedna moja koleginica je snimajući to povredila oko. Plašila sam se tih lažnih metaka, ali igrala sam u jednoj hrvatskoj drami gde je bilo tih eksplozija. Plašila sam se toga, ne možete vi sa oružjem da budete sigurni. Strašno je što je ta žena i majka izgubila život. Sve što čitam je totalno abnormalno. Nije važno ko je kriv, ali kako će Boldvin da živi sa tim što je ubio svoju drugaricu - ispričala je Eva Ras u "Premijeri".

