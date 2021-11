IMITACIJA VUKA KOSTIĆA ULEPŠAĆE VAM DAN! Aleksandar je trenutno najpopularniji akter, pogledajte kako skida Tomu i Bajagu

Smeh je taj koji nas vraća u život i koji nam olakšava radnu atmosferu. Aleksandar Marković je momak koji je uspeo svojim imitacijama na društvenim mrežama da nasmeje mnoge.

- Prilaze mi ljudi na ulici, hvale me. Traže mi da imitiram Vuka Kostića, sina Dragana i ostale imitacije po kojima sam prepoznatljiv - rekao je Marković u Pulsu Srbije.

Aleksandar je počeo da snima u januaru, bum je doživeo na Tik-toku.

- U januaru sam počeo da snimam na Tik-toku iz zabave. A na Instagramu sam krenuo u aprilu. Dobro ide, sada imam 40.000 pratilaca. Prezadovoljan sam - istakao je Marković.

foto: Kurir Televizija

Najpopularniji video Markovića je imitacija Vuka Kostića, ali kod njega mnogi dele prvo mesto.

- Nekada u glavi imam toliko imitacija, a onda kada krenem, desi se da snimim samo tri. Ne mogu nikoga da izdvojim, kod mene ima sedmoro, osmoro njih koji dele prvo mesto - rekao je Marković.

Kako kaže, nije mu teško da imitira bezbroj puta na dan pa i iste stvari. Pitanja voli, i rado se odaziva i ulepšava dan svima.

foto: Kurir Televizija

- Nije mi teško, niti mi je dosadno kada me pitaju da imitiram. To i jeste poenta ovog posla. Ako snimam i mrzim kada me neko pita, zašto onda radim? Dokle god ljudi traže lepe stvari, ja ću uzvratiti - istakao je imitator.

Markoviću su se posle imitacija javljali ljudi koje je oponašao u videima. Pevača Nenada Kneževića oduševila je Markovićeva imitacija, a glumac Nenad Okanović rekao je da bi mogao da se lako "prevari" jer je glas toliko identičan njegovom. Srećom, nije bilo onih koji su se naljutili, mada su prijatelji Markoviću skrenuli pažnju da povede računa zbog mogućih tužbi.

