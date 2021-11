BRAĆA MARAŠ UNIŠTILA MOTORE NA SNIMANJU JUŽNOG VETRA: Nastavak UBRZANJE stiže u bioskope, a evo kako su glumci pali s dvotočkaša

Luka Grbić igraće Nenada Maraša u nastavku filma "Južni vetar", iako ga nismo gledali u TV seriji. Tvorac najgledanijeg projekta Miloš Avramović smislio je da se mladi Maraš u drugom dela vraća sa studija iz Amerike, a njegova otmica pokvariće bratu Petru planove da izgradi imidž uspešnog poslovnog čoveka.

- Nenadu je stariji brat uzor. Mlađi sam brat, pa znam to i iz ličnog iskustva. On želi da se dokaže i bude bolji od njega. Hteo sam da Nenad bude kao neko ko vidi bratov život i želi da ga živi. Nažalost, on vidi samo lepe strane takvog načina života. U filmu ćemo gledati kako se susreće sa stvarnim delom tog sveta kriminala. Nije sve to samo uživanje, moraš i da se suočiš s problemom, pa onda on to svojim alatima rešava - otkrio je mladi glumac na konferenciji za medije uoči premijere.

Za razliku od prvog dela, u kom su junaci vozili automobile, sada ćemo ih videti na dvotočkašima. Miloš Biković otkrio je novinarima da su oba brata imala nezgode tokom snimanja filma i da su padala s motora. Mlađem kolegi je motor pao i pre nego što je krenuo, a starijem se desila nezgoda tokom noćnih scena.

- Postoje različite scene koje su bile teške, što emotivno, što fizički. Možda je to neka vožnja motorom kroz šumu tokom noći, bilo je rupa koje se nisu videle pa sam pao. Morao sam da izvedem neku kaskadu na motoru, koji je prilično jak, trkački motor, i samo malo ruka ode - motor poleti gore. Prema tome, svašta nešto može da bude teško. Nekad je nezgodno kad imaš pauzu između jedan i tri ujutru, zaspiš, i u pola četiri te bude: "Ajde, ideš u kadar", a napolju hladno, ti mokar - priznao je Biković, a producenti filma su se šalili da će štetu morati da nadoknadi.

Zanimljivo da glumci koji igraju braću Maraš nisu bili prvi izbor reditelja. Avramović se bio dogovorio s Petrom Benčinom, a mladi Grbić nije prošao kasting za prvi deo.

- Bio sam pozvan na kasting, ali sam bio krupan za tu ulogu. Previše sam trenirao, i to je prevazilazilo granice lepog. Na prvom kastingu nisam dobio ulogu. Reditelj mi je rekao da sam dobar, ali previše krupan. Snimanje je odloženo, a za jedno leto izgubio sam 10 kilograma. Ponovio se kasting i onda sam prošao - ispričao je ranije za Kurir Grbić.

U prvom delu filma Luka je imao samo 16 godina, a na kastingu se poslužio jednim lukavstvom da dobio ulogu - izjavio je da zna da vozi automobil.

- Iz straha sam odgovorio da znam. Nisam osetio težinu te svoje bezazlene laži dok nije trebalo da vozim automobil. Reditelj Miloš Avramović mi je rekao: "Danas snimamo scenu kad voziš kola." Otišao sam brzo na internet i ukucao "kako se vozi automatik". Nekim čudom to je prošlo dobro. Imao sam, na sreću, pomoć kaskadera, koji mi je rekao da se smirim. Reditelj je za ovo saznao tek posle snimanja - priznao nam je Grbić.

Premijera filma "Južni vetar 2" održaće se večeras u Beogradu, a od 4. novembra prikazivaće se u bioskopima širom regiona. Iza "Ubrzanja" stoje produkcije "Režim" i Telekom Srbija, u koprodukciji sa "Arhangel digital studiosom", "Film distriktom", "Arhangel digitalom" i "Telefilmom" (Hrvatska).

