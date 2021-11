JEZIVO! POSLEDNJE REČI HALINE HAČINS (42) KOJU JE UBIO BOLDVIN: Rediteljka primila metak od glumca i izustila SAMO OVO!

Glumac Alek Boldvin usmrtio je direktorku fotografije Halinu Hačins (42) na snimanju filma "Rust".

Ona je nakon pucnjave preminula u bolnici Santa Feu u Novom Meksiku, a prema njihovom izveštaju, nekoliko trenutaka pre nego što je rekvizitni pištolj koji je Boldvin držao pucao u “živu metu”, glumac se pripremao za svoju predstojeću scenu. Navodno je stajao ispred improvizovane crkve sa rukom na futroli za šta mu je navodno rečeno da je „hladni pištolj“. Termin se koristi u industriji da označi da je oružje bezbedno za probu.

foto: EPA/Alec Tabak New York Daily New, Profimedia

“Pa, ​​pretpostavljam da ću ovo izvaditi, povući i reći “Bang!””, navodno je rekao Boldvin pre nego što je pištolj opalio, pogodivši Halinu u grudi i reditelja filma Džoela Souzu u rame.

Halina je navodno posrnula nazad, pala u glavnog električara na snimanju, dok je Džoel pao na pod vičući: „Šta je to bilo? To gori!“ Boldvin je navodno bio jednako šokiran kao i svi ostali, ispustio je pištolj i odgovorio: „Šta se do đavola upravo dogodilo?“

Dok je ekipa jurila ka Halini koja je krvarila iz grudi, ona je navodno pogledala u operatera i rekla: “Oh, to nije bilo dobro. Ne, to nije bilo dobro. To uopšte nije bilo dobro", prenosi nypost.

foto: Profimedia

