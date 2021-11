VESNA DE VINČA O SKANDALU KOJI TRESE SVET: Misica pokazala DVOGLAVOG ORLA, onda su digle 3 PRSTA, izašle na scenu i nastao je HAOS

Vesna de Vinča, posle svetskog skandala na Izboru za mis interkontinental, kada je predstavnica Srbije Valentina Petrović pokazala simbol velike Albanije, otkrila je koliki je to zapravo skandal i zašto je ramišljala da je povuče iz takmičenja.

- Veliki skandal je ispao! To niko nije očekivao, pojavila se fotografija gde su sve četiri pokazale simol velike Albanije, razmišljala sam da je povučem sa takmičenja. A onda se pojavila slika gde su sve četiri držale tri prsta uz poruku ''Kosovo je Srbija''. Pisala sam im, rekla da koriste sile za nezavisno Kosovo, a onda su se pojavile na sceni i na sceni to pokazale. Onda je nastao haos, a Kosovu su oduzeli licencu. To je jedna mala pobeda - rekla je Vesna de Vinča u Amidži šou.

foto: Printscreen/Instagram

Vesna je potom odgovarala na škakljiva pitanja, i tom prilikom otkrila je da je jedan naš političar urgirao za jednu misicu.

- Jedan naš političar je urgirao za jednu našu misicu, ali nije pobedila. Nije uspela - priča Vesna.

foto: Privatna Arhiva

