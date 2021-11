MISICA HITNO SMEŠTENA U BOLNICU! Valentini koja je izazvala skandal sa dvoglavim orlom IZNENADA POZLILO čim se vratila u Srbiju

Misica Valentina Petrović smeštena je prema saznanjima Kurira u bolnicu nakon što joj je sinoć iznenada pozlilo!

Valentina se poslednjih nedelja, podsetimo, našla u centru pažnje zbog istupa na Izboru za mis interkontinental u Egiptu gde je zajedno sa predstavnicama Albanije i lažne države Kosovo pokazala dvoglavog orla koji simboliše takozvanu veliku Albaniju.

Njena koleginica Nađa Kljajić, nekadašnja mis turizma, otkrila je da se Valentina juče vratila u Srbiju i da je nedugo posle toga završila čak i na infuziji.

"U redovnom sam kontaktu sa menadžerom i direktorkom Mis Ju kompanije koje su me obavestile da se Valentini slošilo. To razumem i prihvatljivo je da se to desilo. Iza nje je strašan stres, očekuje je veliki pritisak, zadržali su je i duže na carini prilikom povratka u Srbiju", obelodanila je Nađa u jutarnjem programu Kurir televizije.

Valentina se inače nakon skandala javno izvinila, više puta je ponovila da se iskreno kaje, a Vesna da Vinča, vlasnica zvanične agencije koja šalje srpske misice na svetska takmičenja, rekla je da je misica preživela medijskog "toplog zeca".

