NE RADUJEM SE! IDU DANI I TO JE TO: Mira Banjac napunila 92 godine, pa dala ljudima važnu LEKCIJU O ŽIVOTU!

Mira Banjac, legendarna srpska glumica, slavi 92. rođendan, a kaže da više nije euforična kada je reč o ovom datumu u njenom životu.

Glumica je istakla da rođendan ne slavi i da je za nju to samo datum.

foto: Printscreen/Premijera

- Uopšte ne slavim rođendan. Čak je rođendan datum i ništa više. Ne radujem se. Ništa me više u tom smislu ne raduje. Prosto idu dani i to je to - rekla je Mira Banjac i otkrila da su joj sin i prijatelji priredili iznenađenje.

- Rođendan mi je, pa me vode na ručak - naglasila je ona.

Iako korača ka stotom rođendanu, Mira Banjac, nije odustala od glume. Marljivo radi, pa osim što će gledaoci imati prilike da je vide u jednoj seriji, ona radi na još nekoliko projekata. Dobitnica je nagrada za životno delo kaže da one gotovo uvek, više ili manje donese fleš-bekove. Iskrsne iz sećanja ponešto od onog što si radio, živeo, što si umeo ili nisi umeo, što je bilo teško, što nije bilo problem uprkos ogromnom izazovu i bremenu.

foto: Aleksandar Jovanović

- Niko ne kaže da je život lak, ali to ne znači da nije lep. Naprotiv. Malo snage, hrabrosti, iskrenosti, dobre volje i poštenja i što bi se reklo, svet je tvoj. Nagrade su i potvrda da si bio, nešto uradio, da nisi zalud vazduh disao i zemljom hodao. A za mene je ipak najveća nagrada ono što sam ostavila u ljudima. Najvažnije je to što ljudi zapamte, ono čime si možda malkice uticao na njih i što će eventualno preneti svojoj deci. Divno je rekla naša velika Mira Stupica: Mi glumci svoje uloge ne možemo ostavljati svojoj deci, mi se samo utisnemo u duhovnu klimu i tako trajemo - rekla je Mira Banjac.

Njena rečenica: "Moje bore rade za mene" i danas joj izmami osmeh na lice, pa kaže:

- I rade. Još kako. A radim i ja za njih, nije da ne radim. Evo već devedeset i kusur godina... Što se smejete, tako je. Rekoh vam, iskrenost je važna, pošten odnos prema sebi i drugima. Naravno, i prema svemu što radiš. A onda će, ne samo bore, nego sve što se može smatrati ovakvim ili onakvim minusom, raditi za vas.

foto: Ana Paunković

Kurir.rs/K.Đ/Blic

Bonus video:

03:59 DŽEHVIN DEČKO NINO ZA KURIR PROGOVORIO O VEZI SA PEVAČICOM: Imao sam predrasude dok je nisam upoznao, nemamo mira ni 2 minuta!