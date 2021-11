PRODAVALA JE KROFNE, UMALO IZGUBILA NOGU, VARALA JE SUPRUGA: Kris Džener slavi 66. rođendan, a bez nje ne bi bilo rijaliti carstva

Kris Džener danas slavi 66. rođendan, a malo ko zna detalje iz njenog života počevši od njenog detinjstva do prvog posla i braka.

Ona je kontroverzna, šefica, elegantna, vatrena i frustrirajuća. Povrh svega je majka slavnih sestara Kardašijan. Bez Kris Džener - Kim, Kortni, Kloi, Kajli, Kendal i Rob ne bi postojali, niti bi svi oni danas uživali bogatstvo koje imaju da Kris otpočetka nije znala šta i kako da radi.

Rođena je u San Dijegu u Kaliforniji 1955. godine, a njeno detinjstvo nije bilo ni približno glamurozno koliko život koji sada ima. Zbog učestalih svađa njeni roditelji su se razveli rano. Malo je poznato da Kris ima mlađu sestru. Zove se Karen, a stariju sestru oduvek je čuvala od nasilnih medija, ali u jednom trenutku su se posvađale i do danas ne razgovaraju.

Kao dete, Kris je umalo izgubila nogu. Naime, dijagnostikovan joj je tumor kosti na nozi, a budući da medicina tada nije bila napredna kao danas, zbog čega joj je pretila amputacija. Najgora opcija ipak se nije ostvarila i Kris se uspešno izlečila.

Kada je napunila 21 godinu, Kris se zaposlila kao stjuardesa u "American Airlinesu".

"Znate da ne smete da kasnite ako avion poleće. Morate da budete u njemu u tačno određeno vreme", prisetila se Kris svojih radnih dana u aviokompaniji.

Pre nego što je postala stjuardesa, radila je kao prodavačica krofni u lokalnoj prodavnici. Budila se svako jutro u pola šest sati, radila do pola osam i onda trčala za školskim autobusom.

"Volela sam osećaj zaposlenosti i zarađivanja svog novca u dok sam bila mala", ispričala je jednom prilikom.

Sa 17 godina upoznala je Roberta Kardašijanaa, svog prvog supruga koji je od nje bio stariji 12 godina. Robert je bio bogati advokar, pa se nena majka nije previše bunila oko njihove veze. U 22. godini otišla je s njim pred oltar, a za medeni mesec otputovali su u Francusku i Italiju. Tada je začeta Kortni.

Nažalost, brak nije bio idiličan. Kris se viđala s drugim muškarcima pokušavajući da ubije dosadu dok je njen suprug radio. Brak se raspao 1991. godine, a Kris je uskoro počela da izlati s bivšim olimpijcem Brusom Dženerom koji je nedavno promijenio pol i postao Kejtlin. Verili su se pet meseci kasnije i venčali samo mjesec dana nakon razvoda od Roberta.

Bruse i Kris počeli su da snimaju treninge na video kasetama i prodavati ih preko Amazona. Upravo je Kris kumovala snimanju najpoznatijeg "reality showa" na svetu 'Keeping Up With The Kardashians'. Upoznala je producenta Dina Kaća koji je došao u posetu njihovoj porodici i zaključio da "imaju nešto posebno".

Premda ima devetero unuka, Kris odbija da je zovu bakom. "Zovu me Lovi. Isprva sam bila baka, ali mi se nije sviđalo kako to zvuči, a kako je moja majka imala prijateljicu koju smo zvali Lovi, zaključila sam da bi taj naziv mogao da bude simpatičniji", izjavila je 66-godišnja Džener.

Na kraju, tek pre nekoliko godina Kris je priznala da joj je najveća životna greška bila razvod od Roberta.

"S njim sam provela najljepše trenutke života. Bio je prekrasan čovek, ali da nisam nastavila dalje, danas ne bi bilo Kendal i Kajli, tako da se očigledno moralo i to desiti", otkrila je Kris Džener u intervjuu za "Elite Daily".

