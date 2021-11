ŽENA BORAC! LJILJANA JAKŠIĆ ZA KURIR OTKRILA KAKO SAD ŽIVI: Radi punom parom da izvede na put naslednicu i ima poruku za SVE

Ljiljana Jakšić kaže da se nosi sa svim životnim nedaćama tako što vredno i marljivo radi kako bi sebi i svojoj ćerki obezbedila sve što može u životu. Glumica poziva da svi koji žele da joj pomognu dođu na predstave koje ona igra.

- Počela sam polako da radim, i ovom prilikom pozivam sve zainteresovane ljude da dođu i pogledaju predstave koje radim u kući Đure Jakšića 13. novembra uz sve propisane mere. Igra se od devetnaest časova, komad koji se zove "Skadarlijka", po tekstu Isidore Bjelice. I takođe pozivam u muzej "Vuka i Dositeja", gde igram jednom mesečno predstavu "Moj otac Vuk Karadžić". Ovog meseca je u nedelju, 14. novembra, u 12 časova. Dakle u podne. To će mi biti najveća radost da moja publika dođe - poručuje ona.

Jakšićka se osvrnula i na težak period dok nije bilo posla za vreme pandemije korona virusa.

- Inače svi umetnici su se teško nosili sa tom situacijom, pa i ja. Glumcu je najgore kada ne radi- tvrdi glumica.

Na pitanje da li sada može da živi od svog rada Ljilja kaže:

- Snalazimo se! Moje dete ne prima dečiji dodatak jer prelazim tu osnovicu da bih imala pravo na to. Dakle, moja primanja su iznad toga. Devojčica je sjajno kao i sva deca divno je biti pored nje i njenih vršnjaka.

Našoj redakciji su se javliji ljudi iz cela Srbije koji su imali želju i da pomognu umetnici:

- Meni je to samo potvrda da smo dobri ljudi. I svaki takav gest, me podseti da i ja to isto uradim kad god mogu - zaključuje jakšićeva.

Lj.S.

