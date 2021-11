MISICA VALENTINA PRVI PUT U EMISIJI OBJASNILA KROZ ŠTA JE PROŠLA: Pokazala dvoglavog orla i sad tvrdi: Ja sam neko ko ne odustaje!

Misica Valentina Petrović, koja pozirala sa znakom dvoglavog orla na izboru za Mis Interkontinental u Egiptu, prvi put nakon skandala pojavila se na televiziji i objasnila kako je uopšte došlo do spornih fotografija.

Pored izvinjenja koje je prethodno u više navrata uputila, Valentina je objasnila da je sve protumačeno pogrešno.

- Znate, mi smo sve mladi ljudi i uopšte se ne bavimo politikom. Mislim da je sve ovo pogrešna konotacija, nekako je to shvaćeno pogrešno - počela je misica, a zatim se vratila na spornu situaciju pa objasnila kako je do skandala došlo.

- Sedele smo sve zajedno i meni su prišle devojke iz takozvane države Kosovo i rekle mi: Valentina, divno je što se ne mrzimo. Svi u bili presrećni što nema mržnje među nama, na poćetku ništa nije bilo potkovano sa te strane. I kasnije, kada smo bile na jednoj žurci, prišle su mi i poželele da se slikamo, a onda su mi rekle: Hajde Valentina, uradi ovo - kaže misica misleći na simbol rukama u obliku dvoglavog orla.

- Meni je to sada sve smešno, ali u tom trenutku misli su mi bile na potpuno drugoj strani. Ni u krajnjem slučaju nikome nije bila namera da ponizi, niti ponizi niti isprovocira svoju zemlju, sugrađane, ljude koji su možda prolazili kroz neke teške situacije... Niko o tome u tom trenutku nije razmišljao o tome. Sutradan sam shvatila pa sam samoj sebi rekla, jao Valentina, šta uradi?! Nesmotren potez, ali nije uopšte bio taj smisao. Postoji greška, ali i izvinjenje, ja sam priznala to. I te devojke su prošle strašno. Ipak, one su se kasnije okrenule protiv mene i bile su malo neprijatne. Mene su njihovi mediji linčovali, da ne pričam o prijavama i gašenju mog profila verovatno kako ja ne bih mogla da kačim slike na kojima one pokazuju tri prsta... - kaže Petrovićeva i dodaje:

- Na kraju sam se vratila u takmičenje, jer sam ja neko ko ne odustaje. I tada su se desili neki pogledi, neke provokacije, ali dobro - rekla je Valentina na K1 televiziji.

