STEFAN MILENKOVIĆ ZA KURIR: Svako ko odluči da krene stazom klasične muzike postaje čuvar istorije

Naš proslavljeni violinista Stefan Milenković pred velikim je izazovom. Naime, nakon konkursa koji je raspisan zajedno s nacionalnom platformom "Srbija stvara", treba da izabere najtalentovanije mlade virtuoze gudačkih instrumenata u Srbiji, od 18 do 26 godina, koji će predstaviti našu zemlju na Svetskoj izložbi Ekspo 2020 Dubai. Odabrana gudačka reprezentacija nastupiće pred celim svetom rame uz rame upravo sa Stefanom, i to na svečanoj proslavi Dana državnosti Republike Srbije, 15. februara, u Dubaiju.

Nakon konkursa, muzičare će pripremati lično profesor Milenković, koji u intervjuu za Kurir govori o svojoj spremnosti da se posveti ovom zadatku.

- Gudačka reprezentacija Srbije nema ograničen broj učesnika jer želimo fleksibilnost u odabiru. Može da bude minimum šest mladih virtuoza, a može i više. Ni kad je reč o vrsti instrumenata nemamo ništa fiksno. Voleo bih da imam širinu i biram mlade po kvalitetu, ekspresivnosti i harizmi, a ne samo na osnovu instrumenta ili popunjavanja nekog broja u tom kamernom orkestru - kaže violinista.

Koji su glavni kriterijumi po kojima ćete birati mlade virtuoze?

- Kriterijumi su, naravno, muzički i umetnički, jer ta grupa mora da ostavi generalno pozitivan utisak. Isto tako, moraju da imaju iskustva u zajedničkom, kamernom muziciranju s obzirom na to da će nastupiti kao formacija i od ključne je važnosti da imaju senzibilitet timskog igrača. Biraće se i na osnovu percepcije njihove ličnosti kroz snimak koji pošalju. Važan je muzički deo programa, ali isto tako i sve drugo pre i posle koncerta, druženje s ljudima, upoznavanje. Veoma je važno da su kandidati otvorenog karaktera, da govore barem engleski jezik i da su reprezentativni u svakom smislu.

Koliko će vremena oni izabrani provesti s vama, kada ćete ih podučavati?

- Ideja je da provedemo jednu nedelju zajedno ukupno. Ili ćemo provesti sedmicu u svakodnevnom vežbanju i probama, ili će taj period biti podeljen u nekoliko perioda, jer moramo uzeti u obzir gde ko živi. Možda neće svi biti u mogućnosti da dođu u određenom periodu, a tu su i praznici, moja putovanja i raspored. Svakako je predviđeno da provedemo neko solidno vreme zajedno.

Sa izabranim najtalentovanijim mladim gudačima nastupićete u paviljonu Srbije na Dan državnosti. Kakav program planirate da izvedete?

- Biće jedinstven, pravljen za ovu priliku. Treba da sadrži neke stvari s klasičnog repertoara, da predstavi nešto nacionalno što će biti aranžirano za ovu priliku i da na neki način predstavi poštovanje kulture zemlje u kojoj će se svirati. Program će biti osmišljen baš za ovu priliku i ovu formaciju i biće to jedinstvena šansa da se mladi pokažu u multidimenzionalnom nastupu.

Šta tim povodom želite konkretno da kažete o Srbiji?

- Ono što je univerzalno, a to je da negujemo mlade talente, prepoznajemo ih i brinemo o njima. Kod nas ima i te kako onih kojih su voljni da se posvete nečemu lepom, da posvete svoj život muzici i umetnosti i da budu ambasadori svoje zemlje. Pre svega ljudski ambasadori koji sviraju neke instrumente, što je veoma bitno. To ne rade sve zemlje na ovakav način pa smatram da ćemo dobiti jednu finu, sofisticiranu dimenziju koja će dodati vrednost našoj ukupnoj veoma bogatoj prezentaciji u paviljonu.

Malo je reći da imate izvanrednu karijeru i slavu, ali se čini da je rad s decom nešto posebno za vas?

- Uopšte, raditi sa drugima i za druge je esencijalno. To vas oslobađa, daje vam podstrek i energiju. Eliminiše negativne misli i dane, otvara vas kao ljudsko biće. Tome sam se posvetio i to je važan element mog života i moje karijere. Svakoga ko odluči da krene stazom klasične muzike i violine shvatam kao nekoga ko želi da svojim bićem, duhom, intelektom, emocijom i telom postane jedan čuvar istorije, čuvar svetlosti i istorije koja se prenosi dalje. Bez toga samo čovečanstvo ne može da postoji. Zato mislim da je to najvažniji put i najvažnija misija.

Povratak u Srbiju Koren koji mi je dugo falio Već godinu dana ste u Novom Sadu. Kako ste se, posle toliko godina rada u inostranstvu, navikli na život u Srbiji? - I dalje dosta putujemo, a i ovde smo veoma zauzeti. To sam mogao i da predvidim. S druge strane, blizina naše familije nam znači, a opet, Evropa je generalno sve manja i sve bliža. Mnogo mi je lakše s logističke strane kad mi je baza ovde u Srbiji. Praktično je a i emotivno sam ispunjeniji, blizu sam korena koji mi je dugo falio.

