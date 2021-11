SIN HOĆE DA ME IZBACI IZ STANA! Jovan Marić se u programu uživo obratio NASLEDNIKU: Pusti me da ostanem tu do smrti!

Psihijatar Jovan Marić priznao je uživo u jutarnjem programu da njegov sin, koji ima 20 godina, navodno pokušava da ga izbaci iz stana.

Marić, koji je nedavno preležao koronu, otkrio je da sina nije video čak sedam godina.

foto: Kurir televizija

- Ja bih želeo javno da pozovem svoga sina koji živi sa svojom majkom, koga nisam video sedam godina pokušava da me izbaci iz stana koji sam i njemu poklonio kada je on imao sedam meseci. Ja ga sada javno pozivam da ostanem u tom stanu do smrti, i da dođe u taj stan da porazgovaramo - rekao je Marić.

- To je treće moje dete. Sedam godina nisam video sina, ne znam kako izgleda. Želeo bih da ga vidim pre smrti, to je moja muka koju nosim sa sobom. Ja neću živeti još dugo - rekao je Marić je gostujući u "Novom jutru".

Kako je on istakao, nije verovao da će ikada u životu morati da se nosi sa ovakvim situacijama.

foto: Kurir televizija

