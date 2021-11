MIRU BANJAC MAJKA NIJE VIDELA U VELIKIM ULOGAMA: Glumica napunila 92 GODINE, pa otkrila zašto se ne bi vratila u detinjstvo!

Čuvena Mira Banjac nedavno je napunila 92 godine, a glumica je sada progovorila o svojoj 70 godina dugoj karijeri i detinjstvu.

- Ja radim 70 godina neprekidno i nikad mi nije dosta. Nije pitanje pravljenja karijere više, karijera je gotova, kolika je tolika je, nije u pitanju ni para, jer novaca nema... Ja živim da bih radila i radim da bih živela. Ja ne mogu bez svoje glumačke porodice i jedino se tu osećam dobro - priča Mira Banjac.

Detinjstva se ne seća po lepom, jer je ,kako kaže, tobilo ratno i nemirno vreme gde se osećala kao stvar, a ne kao čovek, te se u taj period ne bi vraćala.

- U detinjstvo se nikada ne bih vraćala. To je bilo ratno vreme, nemirno vreme, nisam bila ni dete, ni devojka, bila sam jedna stvar. Prošla sam kroz tu oluju i sada shvatam da je to možda i dobro. Nas niko nije čuvao pod staklenim zvonom, bilo kiša, bilo sneg, mi smo uvek radili - dodaje Mira.

Najveći oslonac u životu joj je bila majka Olga, koja je bila veliki ljubitelj pozorišta, ali nažalost nije dočekala da Miru gleda kao ozbiljnu glumicu.

- Moja majka Olga je obožavala pozorište, ona mi je bila najveći oslonac. Obožavala je Miru Stupicu i ona je bila taj motor koji je verovao u mene. Nažalost nije doživela da me vidi kao ozbiljnu glumicu, umrla je u 52. godini, a ja sam tada bila mali crvić u pozorištu. Bilo mi je vrlo teško kada sam ostala bez tog oslonca, ali sam imala misao u glavi kada su me pitali šta ću ja sada, a ja sam sama sebi odgovorila ''Mene će čuvati glumci'', to je takvo okruženje za poželeti - kaže glumica.

Godine su je mnogo naučile, a sa velikim brojem gubitaka glumaca se teško nosi:

- Starost se mora poštovati, morate se prepoznati sa svojom starošću i znati da su to te godine. Velika Isidora Sekulić je rekla divnu stvar za ovakve godine ''Treba biti spreman i polagano se čistiti iznutra'', ovo je taj trenutak u kom ste me zatekli. Sve mi je zanimljivo. Nažalost sada sahranjujemo toliko mladih glumaca, to je toliko bolno za mene i teško mi pada - zaključila je Mira Banjac.

- Necu da se družim sa drugaricama koje pričaju o bolesti. Ja sam vedar čovek, i volim ljude. Svima je teško vreme, ali tom vremenu treba dati najbolji deo koji imate, a to je kultura, socijalno zdravlje. Da se družimo, samo da se družimo - rekla je Mira u Premijera vikend specijalu.

A onda je usledilo iznenađenje, glumci među kojima su bili i Branislav Lečić i Peđa Damnjanović, Miri su otpevali rođendansku pesmicu. Glumica se ozarila od sreće, oduvala svećice i poželela da svi oni imaju puno zdravlja.

