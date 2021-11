NEKAD BILA GLUMICA, A SAD PRODAJE GOLE SNIMKE ZA PARE! KARMEN PROGOVORILA: Nisam imala za hranu i račune, sad zarađujem MILIONE!

Karmen Karma (30) koja je nedavno postala mama nekada se mučila sa preživljavanjem i počela da se skida kako bi platila račune. Ona je otkrila kako je zahvaljujući profilu na mrežama na kom se skida za novac, postala milionerka.

Karmen Karma dobila je ćerku, ali su se teško snalazili samo s jednom platom. Iako je njen suprug radio u mornarici dok je bio stacioniran na sunčanim Havajima, Karmen često nije imala za hranu i morala je za pomoć da se obrati jednom vladinom programu.

foto: Profimedia

Karmen iz Kalifornije rekla je da je provodila sate računajući sve svoje troškove nakon rođenja bebe Viene. Žena, koja je radila kao glumica za odrasle u periodu od 21. do 25. godine, rekla je da je ponovno počela da razmišlja o radu u s*ks industriji sa svojim mužem. Ipak, rekla je da je zbog prošlih iskustava zabrinuta što će ljudi misliti o njoj.

foto: Profimedia

"Više mi se nije sviđalo da idem na snimanja, niti da budem daleko od svoje bebe. Nemam ništa protiv rada u filmovima za odrasle i neki ljudi to vole. Što se mene tiče, jednostavno sam se osećala kao da sam to prerasla", rekla je Karmen koja je otvorila profil na stranici koja deli fotografije i snimke za odrasle, a to se naplaćuje.

"Mogu da zaradim 300 dolara na 's*kstingu' sa samo jednim tipom, što se lako može pretvoriti u 160.000 dolara mesečno", rekla je Karmen, koja takođe deli s*ksi snimke sa svojih 41.300 pratilaca na Instagramu, sada zaradi 2.000.000 godišnje objavljujući seksi snimke i čavrljajući s ljudima na internetu. Ona i Aleks pre pet meseci dobili su još jednu ćerku, ali to Karmen nije sprečilo da vredno radi za svoju porodicu.

