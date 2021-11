BJELINA OMILJENA PESMA ODZVANJALA AMERIKOM: Doživeo pravo iznenađenje na snimanju! Kad je čuo, odmah izleteo iz kombija!

Novinar i urednik portala "Serbian Times" Antonije Kovačević, koji živi u Amerci dočekao je filmsku ekipu "Tome" na premijeri u Čikagu, a otkrio je i detalje sa snimanja filma iz ovog grada.

- Ja sam zbog filma palako samo dva puta,prvi put je bilo gledajući Boška Buhu kada sam bio klinac, a drugi put zbog "Tome". Zaista je lepo videti toliko interesovanje za jedan film u kome nema krvi, ubistava ... - kaže Antonije Kovačević u jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

On se prisetio i jedne anegdote sa snimanja filma u Americi.

- Dragan Bjelogrlić je za to snimanje u Čikagu rekao da mu je najbolje u životu. Snimali smo čak i noću, a drugog dana snimanja ekipa je već bila iscrpljena i umorna i u jednom trenutku Bjelogrlića je zabolela glava i on se povukao u kombi. Mi smo krenuli da mu nađemo lek i usput sreli nekog Amerikanca sa "zečicom". Njih smo naterali da pođu sa nama na set, i usput ih pitali da puste "Pukni zoro", to je Bjelina omiljena pesma. Čim je čuo istrčao je iz kombija, odmah mu je bilo bolje - priseća se Kovačević.

Film "Toma" nakon vrtoglavog uspeha u Srbiji, puni bioskope i u Americi.

Kurir.rs