NEPRIJATELJ JE UVEK U NAMA! Intervju SLAVKA ŠTIMCA o novoj ulozi i MAGIJI: SUJEVERJE je glupost! (VIDEO)

Glumca Slavka Štimca trenutno gledamo u seriji "Crna svadba" u kojoj igra zaposednutog čoveka koji je učinio stravičan zločin, a on u intervjuu objašnjava kako se izboriti i koje glavni krivac za sve.

Kako doživljavate vašu ulogu?

- Kako sam ga ja doživeo, to je jedan opsednuti čovek, koji nije sav svoj, kome dođe žuta minuta, kasnije će se videti da je on vojnik te crne strane. Uradi zločin, surove scene ubijanja, to nije čovek koji je svesno krenuo da ubija druge ljude, nego on potpuno bez emocija, doživljava kao poruke sa višeg, jer realno u dubini duše on nema ništa protiv tih ljudi, on je samo vojnik u službi mračne ekipe.

Kako izgleda biti opsednut demonom?

- Ja sam pokušao da nemam nikakvu emociju, da to bude što više mehanički, a šta znači i kako je biti opsednut, to je vrlo širok pojam, sve ono što je negativno u nama možemo nazvati opsednutošću, počev od mržnje, ljubomore zavisti i svih onih biblijskih grehova.

Mladi glumci i opasnost da pođu pogrešnim putem?

- Pa svi mi imamo svoje krize u životu i u mladosti neki vrstu identifikacije, ako je mlad čovek toliko eksponiran, preti zaista realna opasnost da mu se ego malo poremeti i da taj identitet bude često pogrešan, ali to su krize koji neki ljudi prevaziđu, koje se nekima ni ne dese, ali imamo slučajeva kada se krene stranputicom pa čak i putem bez povratka. Teško je to razumeti dok se ne nađeš u sličnoj koži.

Malo sujeverje Slavka Štimca?

- Nemam nikakvo sujeverje zaista i možda kada sam bio jako mlad, pa gledaš kako stariji nešto kažu, ne valja da ti crna mačka pređe put, ali sećam se da sam to vrlo brzo razbio. Neko jako pametan mi je sve objasnio, da to nema veze sa mozgom.

Da li je neprijatelj u nama?

- Uvek je u nama, što kažu, sebe savladaj pa nećeš imati nikakvih problema, mi stalno tražimo neprijatelje spolja, ako sebe malo promenimo i ti naši neprijatelji ili oni za koje mislimo da su nam neprijatelji će se malo promeniti, to je poznata stvar.

