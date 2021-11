OVO JE SUPRUGA NELETA KARAJLIĆA: Muzičar godinama voli Sanju, imaju dvoje dece, a evo KAKO ONA IZGLEDA! (FOTO)

Popularni roker Nele Karajlić, u dugogodišnjem je braku sa suprugom Sanjom Bjelanović Janković, sa kojom ima ćerku Janu i sina Srđana.

Naime, muzičar nikada nije preterano eksponirao članove svoje porodice, te je malo poznato kako izgledaju i čime se bave njegova deca, dok se sa suprugom tek s vremena na vreme pojavi u javnosti.

foto: ATA Images

Nele je u više navrata isticao da mu je ona najveća podrška u životu, te da je njihov vedar duh ključ dugogodišnjeg dobrog odnosa, prenosi Blic.

Par se nedavno pojavio na otvaranju galerije, čiji je osnivač upravo Sanja, pa su ih fotografi uslikali nasmejane.

foto: ATA Images

Nele je, podsetimo, nedavno istakao da su loše navike i poroci najviše uticali da mu se zdravstveno stanje pogorša, te da je nakon infarkta, koji je imao pre 10 godina, potpuno okrenuo novi list.

- To kako sam živeo, moje srce nije moglo da trpi tu budalu… Prestao sam da pušim, to je najvažnija stvar. Nisam nikada bio u potpunosti diciplinovan, a naročito ne u pogledu pića. Volim pivo, volim i rakiju, volim i vino. To je nešto čega ću se morati odreći, ali ne znam da li ću to učiniti sa lakoćom sa kojom sam ostavio cigarete - istakao je na Prvoj televiziji.

foto: Zorana Jevtić

Kurir.rs/A.A./Prva tv/blic

