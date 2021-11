NAJPOZNATIJI SVETSKI TIKTOKER SA BALKANSKIM GLUMCEM: Čuvenog Kabija oduševila zvezda serije La casa de papel, zajedno zapevali!

Najpoznatiji Tiktoker na svetu Kabiju objavio je na Instagram fotografiju sa hrvatskim glumcem Lukom Perošem, zvezdom serije "La Casa de Papel".

Naime, Kabi je najspre objavio video sa poznatim glumcem u kome je muškarac nosio masku Salvadora Dalija, a u pozadini se čula pesma "Bella Ciao". Nekoliko sekundi kasnije otkrio je da se iza maske krije Peroš, zatim su on i Kabi zapevali pesmu "Don't stop me now" grupe "Queen", prenosi "Net.hr".

Luka Peroš inače živi u Barseloni sa suprugom, Brazilkom Paulom s kojom ima sina Davida. S njima je i 15-godišnja kći Ava koju je dobio u vezi s pokojnom umetnicom Ivanom Popović.

Podsetimo, u Luka Peroš u seriji "La Casa de Papel" tumači lik Profesorovog pomagača Marseja, a on nije jedini Balkanac u čuvenoj bandi. Srpski glumac Darko Perić igra Helsinkija, jednog od glavnih likova.

