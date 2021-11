KO JE NIGERIJKA KOJA STANUJE SA JOVANOM MARIĆEM? Sin ga sad izbacuje, a sa NJOM živi 4 godine i evo šta je rekao o emotivnoj VEZI

Životna drama psihologa Jovana Marića, koja traje već nekoliko nedelja, a u kojoj sin sa trećem ženom želi da ga izbaci iz stana u kojem već dve decenije boravi, poprimila je novi epilog kada se saznalo da u stanu već godinama boravi i egzotična Nigerijka.

Sve je počelo kada je Jovan Marić pre izvesnog vremena u javnost izneo informaciju da njegov sin Mateja (20) koga je dobio u trećem braku sa psihijatrom Danijelom Tiosavljević, podneo zahtev da se on iseli iz stana, budući da mu je otac poklonio stan kada je imao sedam meseci, nakon razgovora sa svojom tadašnjom suprugom, kako navodi "Blic".

- Druga supruga mi je rekla da je bila neka zvrčka, ali mi je objasnila da se ništa ne sekiram, ali da je najbitnije da komšije znaju da živim u njemu. I da je to moj stan, a to ko je na papiru vlasnik, da li sin, il ona, jer ona je zajedno sa mnom kupovala ovaj stan, nije bitno. Njen deo kod kupovine sam davno regulisao - naglasio je on.

I možda bi ovde bilo sve najjasnije, da sa Jovanom Marićem već četiri godine ne živi devojka iz Nigerije - Onjebući Jukeria. Kako je poznati psiholog rekao, ona se kod njega nalazi u svojstvu gosta, da mu se nađe oko spremanja hrane, čišćenja kuće i ostalih stvari koje ne može sam da obavlja.

"Ona je moja poznanica, koju sam upoznao za vreme mog službovanja u Abudžiju, glavnom gradu Nigerije, a koja je pre dva meseca došla u goste kod moje porodice sa željom da upozna Evropu i nauči srpski jezik. Ona je prijatna i dobra osoba koju sam sretao u Nigeriji dok sam bio ambasador. Približnih je godina kao i moja ćerka, sa kojom se i druži, tako da nema govora o nekoj emotivnoj vezi", rekao je profesor dr Jovan Marić jednom prilikom.

Kako je naveo, ona pre dolaska u Srbiju nikada nije putovala van Nigerije, te je on u dogovoru sa porodicom rešio da je ugosti kod sebe u domu. Tom prilikom, smestio ju je u svoju nekadašnju spavaću sobu, koju je opremio sa ogledalima na plafonu tokom braka sa trećom suprugom. Pored plafona, ogledala se nalaze sa obe strane zida, kao i na ormanu koji se nalazi nasuprot kreveta. U tom delu se takođe nalaze i vrata koja vode do njegovog kabineta, odnosno, danas sobe u kojoj spava i radi.

Kako je rekao tada, srpski još uvek nije dobro savladala. Sa druge strane, kuhinju je zavolela na prvi zalogaj.

"Naučila je da malo za sada. Zna da kaže "hvala", "molim", "izvolite". Od srpskih jela voli samo ljuto jer je na to navikla u Nigeriji. Voli roštilj, ćevape, ali i naš burek", otkrio je profesor Marić navike svoje družbenice.

Da Jukeria vredno uči i da je fakultet shvatila veoma ozbiljno, najbolje govori činjenica da daje sve ispite na vreme. Naime, ona se ove godine uspešno upisala na treću godinu fakulteta, smer "Hotelijerstvo", gde je prema rang listi vidljivo da je dobar student, koji je u prve dve godine zaradio maksimalan broj poena. Pored toga, uvidom u njen Instagram profil, vidi se da vodi aktivan društveni život, te i da putuje po Evropi. Da li je na putovanja išla sa profesorom Marićem ili nekim drugim, ne znamo, pošto se na svim fotografijama vidi samo ona.

Na skoro pa svim fotografijama, uvek je lepo obučena, uvek u tesnu odeću koja ističe njene atribute. Da se odomaćila u spornom stanu, vidi se i po snimku nastalom u septembru prošle godine, a na kojem se vidi kako u društvu prijatelja iz Afrike i Srbije, proslavlja rođendan.

Kako je dr Marić rekao, ona navodno nije upoznata sa njegovim planovima da ako bude morao da izađe iz stana, ostane u hodniku. Ako ipak do toga ne dođe, prema njegovim rečima, velika je verovatnoća da će se simpatična i atraktivna Nigerijka vratiti kući nakon okončanja studija u Beogradu.

Kurir.rs/K.Đ/Blic

