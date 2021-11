BRANISLAV LEČIĆ TVRDI: Danijela je posle ovog slučaja napredovala, sad je na američkoj listi NAJBOGATIJA glumica iz Srbije!

Glumac Branislav Lečić progovorio je o optužbama koleginice Danijele Štajnfeld o silovanju.

Više javno tužilaštvo u Beogradu, kako je Kurir pisao, odbacilo je slučaj u kojem je glumica Danijela Štajnfeld optužila Lečića za silovanje, apelaciono tužilaštvo je odbilo prigovor njenih advokata, a Lečić je sada otvorio dušu.

"Dobro je videti da je Danijela napredovala posle ovog slučaja, jer kako se na američkom, poreskom sajtu vidi procena vrednosti, ispostavlja se da je ove godine skočila, najbogatija je glumica iz Srbije, to mogu ljudi da provere, pa onda shvatimo do koje mere je ovaj biznis uspešan", rekao je Lečić u "Novom Jutru" na Pink TV.

"Čovek ne može lako da se budi pa da poveruje u to da me nepoznato lice naziva, pokazuje prstom. Sada celokupni rad postaje upitan. Najteže je bilo mojoj deci. Bio sam unapred osuđen, to je bilo strašno, mislio sam da li je to san ili java. Ja sam monstrum, silovatelj... Mrzim podlost, laži i agresivnu glupost i činjenicu da čoveka što radi dobro ceo život - optužite u sekundi da čini zlo. Ceo moj život mrzim siledžije, posebno koji napadaju žene. Ja sam svojim odnosom prema ženama dokazao da sam poštovalac žena, ja volim žene. Ja sam normalan, zdrav čovek. Nemam ambicije prema drugom polu, žene su meni inspiracija. Moji su se razveli kada sam imao 16 godina, ona je pokušala da zameni oca. Majka mi je nametnula da budem poštovalac žena, moralni kodeks, da ih zaštitim na ulici", rekao je Lečić, pa dodao:

"Moji advokati ostali su šokirani, preko 500 stranica izveštaja je bilo, jasno piše da tužilac nije uzeo iskaze raznih ljudi, već isključivo iskaze Danijele Štajnfeld, a ne koje sam ja dao ili neko treći. Zastupnik Danijele žalio se, ali ona je odbijena. Kada je prijavila ime, tužba je usvojena, a on ju je potvrdio apelacionom sudu i time je završena priča. Nisu rekli posle ovoga da tu nema dovoljno dokaza, nego su utvrdili da se slučaj nije desio dokazima. Ona mene nije optužila da sam je nekad i negde silovao, već tačan datum, 7. maj, videlo se da je policija prikupljala dokaze, bio sam na predstavi "Nije smrt biciklo" gde sam igrao sa Slobom Mićalović, Vojom Brajovićem... Odjednom svi koji su vodili kampanju protiv mene lažu. Jedino su radnici u pravu koji su bili na sceni i štite istinu."

"Ona je radila sa instrukcijama iz Amerike, nije radila sama. Njujork tajms vodio je više od dva meseca priču o nama. Mene je ona prvo iskoristila za film jer zna koliko sam joj pomogao kada smo snimali predstavu. Nema mladog čoveka kome nisam pomogao, smatrao sam da je to dužnost čoveka koji je uspeo, mnogima sam otvorio put u Kanadu, smatrao sam da naši treba da osvoje. Ona je pravila ovaj razgovor, da mi je rekla da želi da snima, ja bih rekao da snima, pristao bih na to. Radili smo stvar za film, metodologiju glumačke terapije, staviš se u poziciju, čak govorimo privatno, ne govorimo imena likova. U ovom slučaju komad je bio onaj koji ima erotičnost. Otac, dva sina, čovek koji je bio u ratu, reditelj je želeo da to bude napeto seksualno. Devojka koju je igrala Danijela zaljubljuje se u oca, on je u dilemi da se to ne realizuje. Šta se sa njom desilo u tom radu? Ona je posle četiri godine zamislila da je to stvarno. Te delove je brisala, mislim da je htela da me iskoristi za film, da dobije državljanstvo, a sa druge strane da skrene pažnju na sebe radi daljeg boravka u Americi", priča on.

"Oduvek je bila opsednuta seksom i zlostavljem, ona je već bila nekog fotografa optužila za silovanje. Čovek je jako teško to podneo, neću da pominjem imena, ali to je slika njenog karaktera. Postoji 60 sajtova sa njenim porno filmovima. Nemam ništa protiv. Htela je da izjednači to što joj se navodno desilo sa krivičnom prijavom, a to je lažna prijava. Ovo doživljavam kao pokušaj ubistva, moje dece, karijere, pokušaj diskreditacije čoveka u meni. Ja ću se boriti celog života, jedino me zanima istina... Ja sam bio pozitivna budala, pisala je da silovatelja videla posle dva dana, pa posle četiri, da se desilo u automobilu, pa u stanu, pa van grada... Mojoj ćerki je bilo strašno, još je krenula mojim glumačkim stopama. Ja sam tada kada je ona rekla da sam je silovao bio godinu dana sa Ninom, kao manijak sam trčao sa posla za Lavićem, da menjam pelene", ističe Lečić.

