VENČANJA NEĆE BITI! Andrija Milošević i Aleksandra ČEKAJU BEBU, ona OVAKO govorila o svadbi: Asocira me na preveliku organizaciju!

Devojka Andrije Miloševića, glumica Aleksandra Tomić, u drugom je stanju, a ta informacija neizmerno je obradovala par, kao i njihovu porodicu i prijatelje.

Glumac i njegova deceniju mlađa izabranica vezu su otpočeli pre više od devet godina, tokom zajedničkog rada u pozorištu Boško Buha. Nije mnogo prošlo, a upustili su se i u zajednički život, ipak tema braka uvek je nekako ostajala u zapećku.Međutim, oni su jednom prilikom progovorili i na ovu temu.

- Venčanja neće biti niti nas ono zanima. Živećemo i radovaćemo se. To me asocira na preveliku organizaciju. Svako treba da živi onako kako misli da je u datom trenutku najbolje za zajednicu dvoje ljudi. Ne opterećujem se tim stvarima - izjavila je svojevremeno Aleksandra, a evo kako je ona tada opisala svog partnera.

- On je vrlo nesebičan kao kolega, a svoje iskustvo i znanje prenosi svakom ko želi da ga sasluša. Takođe je odličan motivator i svojom energijom često uspeva da prodrma druge glumce i pruži im bezuslovnu podršku. Mene lično naučio je kako ne treba preozbiljno shvatati život i svaku prepreku koju on donosi i da se nekada samo treba opustiti i prepustiti, bez obzira na ono što nam se dešava - kazala je Aleksandra tada za "Stori".

Podsetimo, Andrija je ranije istakao da je presrećan što će on i Aleksandra dobiti dete.

- Mnogo sam radostan zbog srećnih vesti. Mi to ne krijemo. Doći će vreme kada ćemo o tome javno pričati. Euforija je velika. Hvala svim ljudima na čestitkama, dobili smo ih na gomile. Biće prilike o svemu razgovarati u javnosti - rekao je glumca.

- Apsolutno sam spreman da postanem otac i ne plašim se toga. Želim to i biće. Život vas vodi na razne strane i puteve, a onda prosto dođete do jednog momenta kada pomislite to. U stvari, istinski morate živeti život bez kalkulacija. To je poenta priče. Ne možete kalkulisati ništa, a posebno ne decu. Sve mora da ide iz ljubavi - rekao je Milošević.

