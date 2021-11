JOVAN MARIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU O DRAMI OKO STANA: Gde ću u 80. godini? Sa Matejom ne pričam 7 godina! Napravio sam VELIKU GREŠKU

Psiholog Jovan Marić izneo je u medijima informaciju da sin Mateja (20) želi da ga izbaci iz stana koji mu je poklonio.

On je sada izneo detalje o drami koja ga je zadesila.

"Stan u kome živim 20 godina je onaj kog sam poklonio zbog pritiska njegove majke, moje treće žene. Nisam se obezbedio da ostanem u stanu do svoje smrti, advokat mi to nije rekao. Stan je sada u vlasništvu mog sina. Ja sada nemam gde, neka me iznose na ulicu, ja ću u toj zgradi spavati na stepeništu. Ja imam 80 godina, star sam čovek, neka me ostavi u stanu dve, tri godine koliko ću još živeti", rekao je Marić u emisiji "Vikend jutro" na Happy TV.

foto: Printscreen/Happy

"Marić je pokrenuo postupak za razvod braka i tada naveo da je sedam godina pre toga prestao da živi sa njom. Kada se pokreće taj postupak, Marić da bi joj se osvetio, prvo je izvršio nasilje u porodici, a tada on ide dalje, menja bravu, pa mi tužbom vraćamo ključ, a onda 2011. menja bravu na vratima stana. Marić izbegava da govori o frapantnoj činjenici, da tu živi Aleksandra Marić, on je po dogovoru sa njom sve uradio. On nije imao pravo, priznao je tužbeni zahtev kojim ne može da se raspolaže", pričao je advokat Nemanja Jolović.

foto: Printscreen/Happy

"Stan je kupljen kada sam bio u braku, ona je 50 posto vlasnik stana. Taj stan je namenjen ćerki koja je imala 15 godina, a ja sam ga poklonio sinu Mateji što nisam smeo", priča Jovan Marić.

"Nakon što je Jovan ponovo bio vlasnik, on zaključuje ugovor sa suprugom i priznaje joj polovinu vlasništva, a drugu polovinu prodaje Aleksandri da bi 100 posto bila vlasnik. On je sina izbacio fizički iz stana... Mateja nije mogao da priviri u taj stan otkako je Jovan zamenio bravu", dobacio je advokat.

"Majka njegova pokušala je mene da izbaci izmišljajući nasilje u porodici, presuda je bila da ostanem u stanu, ali da ćutim i da nema svađe. Nikad, pobogu, nisam izbacio sina iz stana... Ja sedam godina nemam kontakt sa njim, to je najtužnije, on je za dve godine dobio 50.000 evra alimentacije kada sam radio kao ambasador u Nigeriji... Gde ću ja u 80. godini života? Da iselim knjige, četiri sobe? Gde da živim?", istakao je psiholog.

foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs/K.Đ.

