JEDNA SCENA ĆE OSTATI UREZANA U SEĆANJU! Nataša Ninković o Nebojši Glogovcu: Imala sam frku od njegovog mišljenja, bio je SUROV

Glumica Nataša Ninković otkrila je da joj je divno kada radi sa kolegama koje poznaje.

- Divno je raditi sa njima, kada nekoga dobro poznaješ, lepo je deliti. Mada, to je i zeznuto, jer te oni znaju. Mi dobro poznajemo jedni druge. Nema sakrivanja, znamo i osećamo. Svi su veliki na svoj način - rekla je Nataša u "Sceniranju" o radu sa kolegama.

Glumica je otkrila da joj je najzahtevnije bilo kada je snimala sa Nebojšom Glogovcem.

- Možda mi je najzahtevnije bilo sa Glogijem, zato što je on zahtevan. Predirektan Hercegovac. Muškarcima to ne smeta, njima kao ne zameraju. On je znao da bude surov u tome. Imala sam frku, ne u radu, nego kada me on gleda. On je govorio odmah direktno šta misli. Uvek sam imala frku od njegovog mišljenja - otkrila je Nataša.

Nataša i Nebojša su snimali film "Klopka", a mnogima je u sećanju ostala zacrtana uloga legendarnog Glogovca.

Scena koja je obeležila film jeste razgovor između Nebojše Glogovca i Nataše Ninković. Reč je o jednoj od najemotivnijih scena, na kraju koje je lik koga je Glogovac igrao i zaplakao.

Taj film iz 2007. godine je stekao status legendarnog domaćeg ostvarenja.

