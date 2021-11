ŽELELA SAM DA IMAM TROJE DECE, MAJČINE REČI MI ODZVANJAJU U GLAVI: Glumica otvorila dušu i progovorila o ĆERKI

Poznata glumica Nataša Ninković sa suprugom Nenadom Šarencem ima dva sina koji su blizanci. Ona je u "Sceniranju" otkrila da je oduvek želela troje dece.

- Sve muškarci oko mene. Moraš da imaš mnogo energije. Ljubavi mi ne manjka. Ne nedostaje mi devojčica. Volela sam da imam troje dece i da treće dete bude sin - rekla je Nataša u "Sceniranju" na Kurir televiziji.

Zbog toga što nema žensko dete, kaže da najviše žali njena majka.

- Moja mama je zbog toga malo tužna i stalno mi govori da ne znam šta znači imati ćerku. Vezane smo dosta i imamo divan odnos, ali smo različite - navela je Nataša.

Glumica je u emisiji ispričala jednu zanimljivu situaciju, kada se njena majka našalila sa njom na konto dece.

- Bila je neka sahrana u Trebinju i ja sam rekla: 'Ja ću da potpišem kada budem umrla, da niko ne plače. Neka puste neku muziku, onu što sam volela. Neću da mi nabrajaju šta sam radila. Majka mi je rekla, da pošto nemam ćerke neće imati ko ni zaplakati. Mi smo se toliko smejali tome. Ona je jako duhovita. Kada mi je to rekla, stalno mi odzvanja, ali to je to, lepo mi je sa mojim muškim - ispričala je glumica.

