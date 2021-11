NATAŠINI SINOVI LEPOTANI! Evo šta je glumica rekla o snajkama i o tome kakva svekrva će biti

Glumica Nataša Ninković sa suprugom Nenadom Šarencem za koga se udala sa 25 godina ima dva sina Luku i Matiju.

Kako su već stasali za devojke, postavlja se pitanje kakva će Nataša biti kao svekrva.

- Mnogi ljudi bi rekli suprotno, ali nemam posesivnost. Moja ljubav ne znači posesivnost, moja ljubav znači sloboda. Ne volim opsesivne ljubavi koje su za vratom. Ne bih mogla da izdržim takvu vrstu ljubavi. Trudim se da ne budem prema suprugu i deci opsesivna i posesivna - istakla je Nataša.

Za izbor svojih sinova, kaže da se ne meša.

- Ako je to njihov izbor, apsolutno ću da poštujem. Ne znaš nikada da li ćeš da voliš nekoga, pa ni ja te devojke, ali najvažnije je poštovanje. Kada ima poštovanja, onda ima i mira, jer se biraju reči i vodi se računa. Kada ima poštovanja, nema nikakvih problema - navela je glumica.

Takođe, navodi i da buduće snajke ne moraju da je vole, ali treba da je poštuju. Ipak, sigurna je da će biti dobra sekrva.

- Ne mora da me voli. Imam svest ko sam. Međutim, ne opterećuje me to. Ponašam se iz sebe i ne mislim na to šta će neko da kaže. Biće to sve kako treba - smatra Nataša.

