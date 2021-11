NIKADA NISAM HTEO DA SE ŽENIM: Džordž Kluni progovorio o SUPRUZI, glumac otkrio kako ga je Amala prevarila i promenila mu život!

Džordž Kluni dugo je važio za najpoželjnijieg holivudskog neženju, a čini se da se glumčev emotivni status promenio preko noći kada je upoznao pravnicu Amlan Alamudin.

foto: Profimedia

Njih dvoje sada imaju blizance, Elu i Aleksandra, a glumcu je, priznaje, "život postao kompletan", ali napominje da nije ni sanjao da će tako nešto da mu se desi.

Naime, on je dugo verovao u suprotno i ne želeći da "stane na ludi kamen", a u nedavno emitovanoj epizodi podkasta "WTF" s Markom Maronom otvorio je dušu upravo na tu temu, opisujući Amal kao najlepšu i najpametniju ženu koju je ikad upoznao.

foto: Profimedia

- Slušajte, ja uopšte nisam hteo da se ženim. Nisam hteo decu. A onda sam upoznao ovo nestvarno biće. Ušla je u moj život i bio sam očaran, od samog starta. I odmah sam znao, čim sam je upoznao, da više nikad ništa neće biti isto - rekao je on voditelju.

- Izlazio sam s mnogo finih, pametnih, talentovanih žena, ali tek nekad vam se desi tako neko ko je kao stvoren za vas. Mislim da smo se Amal i ja baš našli i da ona oseća isto, kada sam ja u pitanju - dodao je.

Amal i Džordž su se venčali 2014, posle nepunih godinu dana zabavljanja. Do same veridbe, o braku nisu ni razgovarali. Porodicu su, međutim, već planirali, razgovarali o tome, posebno posle posete prijateljima čije je dete, prema rečima glumca, bilo "nemoguće".

- Šokira me to koliko sam srećan. Čudno je to reći, da... - zaključio je Kluni, sada i ponosni otac dvoje dece.

foto: Profimedia

Kurir.rs/A.A./"WTF" s Markom Maronom

