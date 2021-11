ONA ĆE BITI NAJBOGATIJA RAZVEDENA ŽENA U DRŽAVI? Stavila TAČKU na brak posle 21 GODINU, ima više para od BRITANSKE KRALJICE?!

Bivša misica Kirsti Bertareli (50) nakon razvoda od milijardera navodno je postala najbogatija britanska raspuštenica, a kantautorka ima više novca čak i od kraljice Elizabete.

Naime, kantautorka i njen suprug milijarder Ernesto razveli su se u tajnosti nakon 21 godine braka.

"Ernesto i Kirsti Bertareli s tugom potvrđuju da su se razveli", rekao je njihov pr za "Daily Mail".

Podsetimo, Kristi i Ernesto imaju troje dece. Za milionera se udala 2000. godine, a par vodi izuzetno raskošan život, putujući sa jednog na drugi kraj sveta, uživajući na najluksuznijim svetskim destinacijama.

Razvod je dogovoren za leto sledeće godine. Lista najbogatijih ljudi "Sunday Times" smestila ih je na 14. mesto ove godine, a njihovo bogatstvo se procenjuje na 9.2. milijarde funti - što je veće od BDP-a mnogih zemalja poput Bahama ili Armenije.

"Njihova odluka bila je zajednička, sporazumno su se odlučili na razvod", rekao je njihov pr, a par je odbio da govori o iznosu koji će biti isplaćen bivšoj Miss Velike Britanije. Kako "Daily Mail" nezvanično saznaje, reč je o nagodbi u iznosu od 350 miliona funti.

To bi je učinilo najbogatijom raspuštenicom rođenoj u Velikoj Britaniji, a do sada je bila bogatija i od same kraljice Elizabete II. Nakon razvoda biće bogatija i od muzičke zvezde Mik Džegera, za kojeg se tvrdi da vredi 310 miliona funti, Ed Širana (220 miliona funti) i Adel (140 miliona funti).

Njena advokat je Fiona Šackenton, koja je zastupala princa Čarlsa i Pola Mekartnija tokom njihovih brakorazvodnih parnica. Pretpostavlja se da je Kirsti Bertareli potpisala predbračni ugovor pre udaje za Bertarelija 2000. godine.

