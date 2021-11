MALOLETNIKA KOJI JE POSTAVIO JUŽNI VETAR NA INTERNET ČEKA POSEBNA KAZNA: Oglasio se advokat i izneo ŠTA ČEKA okrivljeno lice!

Advokar Nemanja Milošević i Danijela Milošević, direktorka marketinga i distribucije Taramaunt filma naglasili su da je piraterija velika šteta kako za autore filma, tako i za državu.

- U zakonu je ovo delo nazvano Neovlašćeno iskorišćevanje autorskog dela i zaprećena je kasna od 3 do 5 godina ili od 6 meseci do pet godina. Razlika je veoma bitna, ekipa filma "Ubrzanje" podnoseći krivičnu prijavu protiv maloletnog lica navela je da je onaj koji je film "skinuo" želeo da dođe i do određenih novčanih sredstava. Mi imamo štetu za autore, vlasnike autorskih prava, državu, a sa druge strane imamo onoga koji hoće da prihoduje od toga - kaže Nemanja Milošević, advokat.

- Imamo dva spektra, s jedne strane šteta, sa druge strane materijalna korist i od toga upravo zavisi kolika će kazna biti - kaže advokat Milošević.

- Ljudi nisu svesni koliku štetu pravi piraterija kada je u pitanju kultura. Oni ne shvataju da je skinut tako dilm isto kao i ući u pekaru i ukrasti hleb, isti je princip. Tu je često pitanje i informisanosti, država mora da sprovede i edukaciju, a ne samo kažnjavanje - kaže Danijela Milošević, direktorka marketinga i distribucije Taramaunt filma.

Krivično delo koje se uspešno otkriva Vladimir Vujić iz SBPOK-a, načelnik odeljenja za suzbijanje visokotehnološkog kriminala naglasio je da se ovakva krivična dela veoma uspešno rasvetljavaju. - Za izvršenje ovog krivičnog dela izvršilac mora da ima neku interakciju sa samim fajlom koji se aplouduje, kao i sa servisima kojima pristupa da bi taj fajl podelio sa drugima na internetu - rekao je Vujić. On je dodao da se ispitivanjem tragova na određenom uređaju dolazi do krajnjeg počinoca dela. - Mi kada krećemo da vršimo proveru ne znamo o kome se radi, da li maloletna ili punoletna osoba. Kada postoji sumnja da je u pitanju maloletna osoba, onda se ovim delom bave oni koji se bave maloletnicima - kaže Vladimir Vujić.

- Kada neko napravi ovakav snimak koji je loš, on je prvo sebi napravio problem, pa onda svima ostalima. Ja se nadam da se neće više to dešavati i apelujem na sve da pomognu da ovaj film postigne nove rekorde gledanosti - kaže Danijela Milošević.

- Nije dovoljno da apelujemo na svest ljudi, ovde se radi o maloletniku, ovde nema uslova za izricanje kazne zatvora, već će prema njemu biti izrečen neki vaspitni nalog - kaže advokat Milošević.

